Neckargemünd-Dilsberg. (lesa) Die 13-jährige Nele G. aus Dilsberg wird nach wie vor vermisst. Dies teilte die Polizei auf Nachfrage der RNZ mit. "Wir haben teils Hinweise von Leuten aus ihrem Umfeld bekommen, aber diese haben bisher nicht zu ihrem Auffinden geführt", so Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage.

Nele wird seit Freitagmittag vermisst. Öffentlich sucht die Polizei seit Montag nach dem Mädchen. Wieso dies erst nach drei Tagen geschah, erklärt Elsberg so: "Bei Vermissten werden erst die Hinwendungsorte überprüft und Kontaktpersonen abgeklappert." Da zwischenzeitlich Handykontakt zwischen Nele und ihren Eltern bestanden habe, sei man erst am Montag an die Öffentlichkeit gegangen. "Fakt ist: Wenn man fernmündlichen Kontakt hat, ändert das nichts, dass der Aufenthaltsort unbekannt ist und bei einer 13-Jährigen eine höhere Schutzbedürftigkeit besteht", so Elsberg.

Die Gründe für das Verschwinden seien nicht klar. Um Nele zu finden, überprüfe die Polizei weiter ihre "Hinwendungsorte" und frage täglich ihre Kontaktpersonen an. "Wir haben aktuell keine Erkenntnisse, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, aber ausschließen kann man das nie", so die Sprecherin.

Nele ist etwa 1,65 Meter groß, hat auffallend blaue Augen und schulterlange dunkelbraune Haare, meist zu einem Dutt gebunden. Bei sich hat sie eine dunkle Tasche. Zeugen melden sich unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44.

Update: Dienstag, 5. Juli 2022, 19.44 Uhr

13-Jährige aus Dilsberg vermisst

Neckargemünd. (pol/rl) Seit vergangenem Freitag, 12 Uhr, wird die 13-jährige Nele G. aus Dilsberg vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich Bammental gesehen.

Die Polizei hat bereits alle möglichen Orte in Neckargemünd und Bammental überprüft, an denen sich die 13-Jährige aufhalten könnte. Bisher gibt es keine Spur. Daher sucht die Polizei nun per Foto nach dem Mädchen.

Beschreibung:

> 13 Jahre alt

> etwa 1,65 Meter groß

> auffallend blaue Augen

> trägt schulterlange dunkelbraune Haare, die meist zu einem Dutt zusammengebunden sind

> hat dunkle Tasche dabei

Zur aktuellen Bekleidung liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an die Polizei wenden.

In dringenden Fällen können Zeugen auch den Polizeinotruf 110 wählen.