Von Manuela Büch

Die Frau des Nikolaus freute sich am meisten darüber, den Kindern eine Freude zu bereiten. "Die Überraschung in den Gesichtern der Kinder zu sehen, ist so schön", erzählte sie lächelnd. Bei Dalila El-Atassi bekamen die Nikoläuse ebenfalls eine positive Antwort auf die Frage nach dem Bravsein zu hören und ließen bei ihr auch ein Päckchen da. Gut gelaunt nahm sie es an; ihre Eltern, die ebenfalls zur Tür gekommen waren, freuten sich mit ihr über den Überraschungsbesuch. Papa El-Atassi grüßte seine Kollegen, denn er gehört selbst zu den Dilsberger Feuerwehrleuten.

Nachdem die Kinder in der Feste versorgt waren, ging es weiter in die anderen Dilsberger Ortsteile. "Sollen wir mal gucken, was wir dabei haben für Euch?", fragte der große Nikolaus bei einem Geschwisterpaar nach. Die beiden freuten sich über das Geschenk und waren flugs in ihre Schneeanzüge geschlüpft, um zum Feuerwehrauto zu laufen. "Eine schöne Aktion der Feuerwehr", waren sich die Eltern einig.

Bei Leonie und Paulina van Onna im Bannholzweg fuhr das Feuerwehrauto ebenfalls vor. Die Schwestern nahmen die Geschenke dankend entgegen. Und was das Bravsein angeht, gab der Nikolaus vor ihnen zu, dass auch er durchaus gute und schlechte Tage habe, das sei schließlich ganz normal.

Und so fuhr das große Feuerwehrauto durch die vielen Dilsberger Straßen und sorgte bei den Kindern für freudestrahlende Gesichter. Fotos vom Feuerwehrauto und Nikolaus bereichern nun die Dilsberger Familienalben.

Initiiert wurde die Aktion 2021 von Aktiven der Dilsberger Feuerwehrabteilung, als wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen stattfinden konnten. Sie wollten den Kindern etwas Gutes tun und starteten die Verteilaktion nach dem Motto: "Wenn die Kinder nirgends hinkommen können, kommt der Nikolaus eben zu ihnen." Das kam so gut an, dass die Dilsberger Feuerwehr beschloss, die Geschenkaktion in diesem Jahr zu wiederholen.

Gut gelaunt wanderten die beiden Nikoläuse an diesem frostigen Samstag durch die Dilsberger Straßen und wurden nicht müde, ihre Schellen zu schwingen und den Kindern eine Freude zu bereiten. Zufrieden über die gelungene Aktion konnten alle sein: Glückliche Kinder, dankbare Eltern und zwei fröhliche Nikoläuse, die mit ihren Geschenken Freude verteilten.