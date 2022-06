Neckargemünd. (lew) Wegen eines Zimmerbrands in der Jakobsgasse war die angrenzende Hauptstraße am Montagmittag während der Löschmaßnahmen für rund eine Stunde gesperrt. Damit war die Durchfahrt durch die Neckargemünder Altstadt dicht, was sowohl Auswirkungen auf den Individual- als auch auf den Busverkehr hatte.

Wie der stellvertretende Feuerwehrkommandant Markus Odenwald auf