Neckargemünd. (pol/rl) Überschlagen hat sich ein Renault am Sonntagabend auf der Bundesstraße B37 am Sonntagabend. Das teilte die Polizei mit.

Der 42-jährige Fahrer war gegen 21.15 Uhr von Heidelberg aus in Richtung Neckargemünd unterwegs. Am Ortseingang verlor er bei überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der Renault schleuderte gegen eine temporäre Ampelanlage am Radüberweg, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Da der 42-Jährige nicht angeschnallt war, wurde er lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem demolierten Renault holen. Danach kam er per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ort des Geschehens

Die Bahnhofstraße sowie die B37, ab der Höhe Heidelberg-Schlierbach, waren für die Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 0.30 Uhr voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.