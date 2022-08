Neckargemünd. (cm) Es ist eine schlechte Nachricht für alle, die Probleme beim Treppensteigen haben, auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder einen Kinderwagen dabei haben – und am Neckargemünder "Hauptbahnhof" die Unterführung nutzen müssen: An Gleis 1 ist der Aufzug ausgefallen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

"Leider haben wir keine Informationen über die Dauer der Reparaturen", hieß es weiter. "Wir bitten um Verständnis." Zuständig für die drei Aufzüge am Bahnhof – ein weiterer befindet sich am gemeinsamen Aufgang zu den Gleisen 2 sowie 3 und ein weiterer am Aufgang zu Gleis 4 – ist die Bahn.

Die RNZ wollte von ihr wissen, wie lange die Reparatur dauert und was der Grund für den Ausfall ist. Bis zum Redaktionsschluss lagen jedoch keine Antworten auf diese Fragen vor.