Dossenheim/Neckargemünd. (lesa) Der "Tankrabatt" ist Geschichte. Seit Donnerstag entfällt die zuletzt geltende Steuerermäßigung von rund 35 Cent pro Liter Benzin und etwa 17 Cent auf den Liter Diesel. Und das schlägt sich eindeutig an den Zapfsäulen nieder, wie die RNZ am Mittwoch und am Donnerstag beobachtete.

An der Dossenheimer Jet-Tankstelle macht sich der wegfallende Rabatt fast auf den Cent genau bemerkbar. Am Mittwochmittag kostete dort der Liter Super 1,74 Euro, 24 Stunden später glatt 35 Cent mehr. Beim Diesel stieg der Preis um 18 Cent – von 2,09 auf 2,27 Euro.

Etliche Autofahrer, die am Mittwochabend an den Dossenheimer Zapfsäulen Schlange standen, hatten also rückblickend den richtigen Riecher.

Die Shell in Neckargemünd am Mittwochnachmittag und 24 Stunden später. Foto: Alex

Zwar weniger drastisch ausgefallen ist der Preisanstieg am Tag nach dem "Tankrabatt" in Neckargemünd. Dafür war der Sprit an der dortigen Shell-Tankstelle beim RNZ-Besuch deutlich teurer als an der Bergstraße: Für 1,86 Euro war dort am Mittwoch der Liter Super zu haben, einen Tag später musste man dafür 2,07 Euro auf den Verkaufstresen legen – 21 Cent Steigerung.

Beim Diesel-Kraftstoff ging in Neckargemünd der Preis um 12 Cent nach oben: von 2,16 Euro am Mittwoch auf 2,28 Euro am Donnerstag.