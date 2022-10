Von Rudi Kramer

Mühlhausen. "Tue so viel Gutes, wie du kannst, und mache so wenig Gerede wie nur möglich darüber": Dieser Satz von Charles Dickens gilt auch für viele Menschen in Mühlhausen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ihre Leistungen würdigt die Gemeinde traditionell beim Ehrungsabend.

Diesmal war es wieder eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die