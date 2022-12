Von Micha Hörnle

Schriesheim. Bisher spielte das Mobilitätskonzept, an dem das Karlsruher Büro Koehler und Leutwein arbeitet, in der Öffentlichkeit keine große Rolle. Zu Unrecht, dabei diskutieren im Moment viele über das Parkchaos oder darüber, ob man die Heidelberger Straße am Wochenende schließt. Und genau das sind die Folgen der heutigen Mobilität, die sich ändern