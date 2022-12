Weinheim. (web) Das Unglück hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt: Eine damals 43 Jahre alte Frau war am 8. November vergangenen Jahres über eine Stunde lang in der Looping-Rutsche des Weinheimer Freizeitbads Miramar liegen geblieben, ohne vom Bäderpersonal bemerkt zu werden. Erst als eine weitere Besucherin rutschte und mit der völlig erschöpften 43-Jährigen zusammenprallte, reagierten die Beschäftigten.

Die Betroffene hatte der RNZ ihre Erfahrungen damals glaubwürdig und engagiert geschildert. Zuvor hatte sie sich an die Polizei gewandt. Sie hatte ebenso Verletzungen erlitten wie die 20 Jahre alte Frau, die auf sie gerutscht war. Nun wird das damalige Geschehen vor Gericht aufgearbeitet. Nach Medienangaben wird sich der auf den 20. Februar terminierte Prozess vor dem Weinheimer Amtsgericht um einen ehemaligen Mitarbeiter des Bades drehen. Am Unglückstag hatte er am Eingang der Looping-Rutsche Dienst.

Damit war er nicht nur für die Einweisung der Rutschenden zuständig, sondern auch für die Überprüfung der Anlage. Sprich: Er hätte eigentlich bemerken müssen, dass die Rutsche von der 43-Jährigen blockiert war, nachdem diese in einer Senke an Schwung verloren hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten. Im Februar legte die Staatsanwaltschaft Mannheim dann Ergebnisse vor: Sie beantragte beim Amtsgericht Weinheim einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung. Dagegen legte der ehemalige Miramar-Beschäftigte Einspruch ein. Daher kommt es nun zu einer gerichtlichen Verhandlung. Der Mann hätte 3000 Euro – 60 Tagessätze zu je 50 Euro – zahlen müssen.

Die 2021 Verunglückte hatte damals geschildert, dass der Mitarbeiter sie außerdem nicht auf die Klappen für den Notausstieg aufmerksam gemacht habe. Sie gab zudem an, dass ihr Sohn nach ihrem "Verschwinden" das Bäderpersonal angesprochen habe. Obwohl er deutlich artikuliert habe, dass er seine Mutter zuletzt am Eingang der Looping-Rutsche gesehen habe, sei sie nicht weiter gesucht worden.

Update: Sonntag, 4. Dezember 2022, 19.34 Uhr

Weinheim. (dpa-lsw) Der Unfall in einer Rutsche eines Weinheimer Freizeitbades wird jetzt auch ein Gericht beschäftigen. Weil ein ehemaliger Mitarbeiter gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung Einspruch eingelegt hat, kommt es laut Amtsgericht Weinheim zu einer Verhandlung. Der Mann hätte 3000 Euro - 60 Tagessätze zu je 50 Euro - bezahlen müssen, was er ablehnte. Der Prozess solle im Februar beginnen, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit.

Vor mehr als einem Jahr war eine damals 43-Jährige etwa eine Stunde lang in einer Loopingrutsche liegen geblieben, ohne dass dies vom für die Prüfung der Rutsche zuständigen Mitarbeiter bemerkt worden war. Erst als eine andere Nutzerin auf sie aufrutschte, konnte sie gemeinsam mit der jüngeren Frau durch einen Notausstieg die Rutsche verlassen. Bei der Kollision im November 2021 erlitt die 43-Jährige Prellungen.