Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Meckina, die Zwölfhundertste, heißt die Puppe, die die Kerwe im Jubiläumsjahr der Gemeinde begleitet. Zart und etwas verfroren in ihrem weißen Kleidchen sah sie aus, denn es regnete etwas, als sie am Freitagabend zur Taufe gebracht wurde. In diesem Jahr war der Kerweplatz mit der kleinen Bühne auf dem Vorplatz der Auwiesenhalle gerichtet.