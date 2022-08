Das Jubiläum am Wochenende fand großen Zuspruch. Neben der gigantisch großen Sonne sah man auch beim Blick durch das Teleskop den Stern Wega . Er ist der hellste Stern am Nordhimmel und zählt mit seinem Alter zwischen 386 und ...

An der Mecksheimer Volkssternwarte wird auch Forschung betrieben, ein Schwerpunkt seien die Sonne und Exoplaneten, also Himmelskörper außerhalb des gravitativen Einflusses der Sonne. Die Meckesheimer Volkssternwarte ist übrigens eine von 20 gelisteten Sternwarten in Deutschland, die der Nasa beispielsweise Daten von neuen Exoplaneten melden dürfen.

Richtig galaktisch war es am Wochenende in Meckesheim, denn die Volkssternwarte beziehungsweise der gemeinnützige Verein Carpe Noctem feierte zehnjähriges Bestehen. Es gab den Nachmittag über interessante Vorträge und man konnte durch verschiedene Teleskope einen Blick oder gleich mehrere Blicke auf Himmelskörper werfen. Das Wetter war dafür perfekt, es war fast keine Wolke am Himmel. Den Stein ins Rollen, eine Volkssternwarte zu errichten, brachte damals Andy Bender, der seit jeher von Astronomie begeistert ist. Nach etlichen Herausforderungen und Absagen vom Landratsamt bekam er schließlich nach mehreren Jahren Kampf doch noch einen geeigneten Platz und eine Baugenehmigung. Er habe sich damit einen Lebenstraum erfüllt, erzählte Andy Bender. Unterstützung hatte er von Richard Preis, Lehrer am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium , der das Astronomische Lehrzentrum leitet.

Meckesheim. Der gigantische pinkfarbene Fleck am Himmel war die Sonne. Wer genauer durch das Teleskop schaute, sah sogar am Rand der Sonne kleine Gase, die wie kleine Funken aussahen. "Die Sonne ist von der Erde etwa acht Lichtminuten entfernt", erklärte Andy Bender, der Erste Vorsitzende der Volkssternwarte Meckesheim Carpe Noctem . Das bedeutet, dass Sonnenlicht etwas mehr als acht Minuten braucht, um zur Erde zu gelangen. Sprich: Der Blick zur Sonne ist also ein Blick in die Vergangenheit, denn eben erst nach acht Minuten kommt das Licht hier an. Die Entfernung zur Sonne beträgt rund 150 Millionen Kilometer.

Von Agnieszka Dorn

Meckesheim. Der gigantische pinkfarbene Fleck am Himmel war die Sonne. Wer genauer durch das Teleskop schaute, sah sogar am Rand der Sonne kleine Gase, die wie kleine Funken aussahen. "Die Sonne ist von der Erde etwa acht Lichtminuten entfernt", erklärte Andy Bender, der Erste Vorsitzende der Volkssternwarte Meckesheim Carpe Noctem. Das bedeutet, dass Sonnenlicht etwas mehr als acht Minuten braucht, um zur Erde zu gelangen. Sprich: Der Blick zur Sonne ist also ein Blick in die Vergangenheit, denn eben erst nach acht Minuten kommt das Licht hier an. Die Entfernung zur Sonne beträgt rund 150 Millionen Kilometer.

Richtig galaktisch war es am Wochenende in Meckesheim, denn die Volkssternwarte beziehungsweise der gemeinnützige Verein Carpe Noctem feierte zehnjähriges Bestehen. Es gab den Nachmittag über interessante Vorträge und man konnte durch verschiedene Teleskope einen Blick oder gleich mehrere Blicke auf Himmelskörper werfen. Das Wetter war dafür perfekt, es war fast keine Wolke am Himmel. Den Stein ins Rollen, eine Volkssternwarte zu errichten, brachte damals Andy Bender, der seit jeher von Astronomie begeistert ist. Nach etlichen Herausforderungen und Absagen vom Landratsamt bekam er schließlich nach mehreren Jahren Kampf doch noch einen geeigneten Platz und eine Baugenehmigung. Er habe sich damit einen Lebenstraum erfüllt, erzählte Andy Bender. Unterstützung hatte er von Richard Preis, Lehrer am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium, der das Astronomische Lehrzentrum leitet.

An der Mecksheimer Volkssternwarte wird auch Forschung betrieben, ein Schwerpunkt seien die Sonne und Exoplaneten, also Himmelskörper außerhalb des gravitativen Einflusses der Sonne. Die Meckesheimer Volkssternwarte ist übrigens eine von 20 gelisteten Sternwarten in Deutschland, die der Nasa beispielsweise Daten von neuen Exoplaneten melden dürfen.

Das Jubiläum am Wochenende fand großen Zuspruch. Neben der gigantisch großen Sonne sah man auch beim Blick durch das Teleskop den Stern Wega. Er ist der hellste Stern am Nordhimmel und zählt mit seinem Alter zwischen 386 und 572 Millionen Jahren noch zu den jüngsten Sternen. Der Stern sei rund 25 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, erzählte Andy Bender. Das bedeutet – wie bei der Sonne auch: Wer durch das Teleskop schaute und just "Leben" auf Wega sehen würde, schaute rund 25 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Dasselbe sei umgekehrt der Fall, so Bender. Sollte es Leben auf Wega geben und sollten diese just durch das Teleskop schauen, würden diese die Erde sehen, wie sie vor 25 Millionen Jahren war und nicht wie sie jetzt sei. Denn das Licht weit entfernter Sterne benötige eben entsprechend viele Lichtjahre, um zur Erde zu gelangen.

Interessante Vorträge rundeten den Tag ab. Referiert wurde anhand einer Beamer-Präsentation etwa über die Sonnenfinsternis in Chile im Jahr 2020, über die Sonnen- und Planetenbeobachtung am Tag sowie über den Satelliten Gaia. Über Letzteren sprach Astronom Ulrich Bastian, Mitglied des Gaia-Konsortiums. Gaia ist ein Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation Esa.