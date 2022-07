Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Mit einer heiteren und sehr persönlich gehaltenen Feier ist die Klasse Zehn aus der Karl-Bühler-Gemeinschaftsschule entlassen worden.

16 Schülerinnen und Schüler erhielten ihren Realschulabschluss. Rektor Christian Klapp begrüßte im Forum der Schule jeden der jungen Menschen einzeln, stellte sie den versammelten Gästen kurz vor und beglückwünschte jeden, das Ziel erreicht zu haben. "Du hast es geschafft", sagte er, "ich freue mich für Dich". Als aufgeweckt, hilfsbereit und fröhlich charakterisierte er die Abschlussklasse – und auch als einsichtig, wenn sie mal über die Stränge geschlagen habe. "Ihr habt verdient, was Ihr Euch in den letzten beiden Jahren erarbeitet habt", da war sich der Schulleiter sicher.

Das Publikum mit Eltern, Lehrern und Gästen stimmte jeweils mit Applaus zu. Dass die Abschlussfeier im Freien stattfand, passte gut zu dem erlebten Pandemiegeschehen, von dem die vergangenen beiden Schuljahre geprägt waren. Der laue Sommerabend sorgte für eine angenehme, lockere Stimmung. Der Reigentanz der Ausscheidenden zusammen mit ihrer Klassenlehrerin, die fröhlichen, sportlichen Wettkämpfe zwischen Lehrern und Schülern und die humorvolle Klärung der Frage "Was wird wohl in 40 Jahren sein?" passten genau in dieses Ambiente.

Kurz fiel das Grußwort von Bürgermeister Maik Brandt aus, der die Glückwünsche der Gemeinde an die 13 Jungs und drei Mädchen überbrachte, die sämtlich den Realschulabschluss geschafft hatten. "Alles Gute für Euren weiteren Lebensweg!" rief er ihnen zu und: "Ich drück‘ Euch die Daumen!"

"Verdammt schnell ist die Schulzeit vergangen, verdammt gut haben wir sie abgeschlossen und verdammt stolz sind wir", fand Klassensprecher Max Wertenbruch markige Worte. Etwas Wehmut klang in der Rede von Klassenlehrerin Vera Kaminski an. Sehr viel gelernt und auch sehr viel gelacht habe man miteinander. Deutlich habe sich gezeigt: "Auf Euch kann man sich verlassen!" Die Schüler hatten mit großem Einfallsreichtum Dankesgeschenke für ihre große Lehrerschar vorbereitet und dabei auch die Schulsekretärin und den Hausmeister nicht vergessen.

Zum Abschluss schritten alle 16 noch mal über den ausgelegten Roten Teppich, um unter Beifall ihr Abschlusszeugnis entgegenzunehmen und damit aus der Schulgemeinschaft entlassen zu sein.

Einen Extra-Applaus gab es für die Klassenbesten, die mit dem Karl-Bühler-Preis ausgezeichnet wurden. Kevin Astor, Dennis Kaiser und Adriana Plecan nahmen die vom Namensgeber der Schule gestiftete Belobigung entgegen.