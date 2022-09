Mauer/Meckesheim/Nußloch. (luw) Bei zwei Unfällen auf den Bundesstraßen B45 und B3 sind am Mittwochmorgen insgesamt sechs Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Kurios: Jeweils war ein Kleintransporter von ein und derselben Meckesheimer Firma für Personenbeförderung verwickelt. Im einen saßen mitunter zwei Schulkinder, im anderen auch ein Mensch mit Behinderung. Diesen gehe es aber gut, wie eine Sprecherin der Firma auf RNZ-Anfrage erklärte. Die zwei Fahrzeuge seien jeweils Totalschaden, der Betrieb könne aber wohl aufrechterhalten bleiben, sagte sie.

> Zwischen Mauer und Meckesheim kollidierte auf der B45 gegen 7.45 Uhr jener unter anderem mit zwei Schulkindern besetzte Kleinbus mit einem anderen Kleintransporter. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr das erstgenannte Fahrzeug, in dem auch zwei Erwachsene saßen, in Richtung Sinsheim. Auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf die Bundesstraße auf und übersah hierbei offenbar das andere Fahrzeug. In der Folge wurden die Beifahrerin des Meckesheimer Kleinbusses sowie der Fahrer des anderen Kleintransporters und dessen Beifahrer schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag auf Nachfrage sagte. Die beiden Schulkinder kamen demnach mit leichten Verletzungen davon, während deren Fahrer unverletzt blieb. Die Höhe des Schadens war am Mittwoch noch nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Umleitung des Verkehrs kam es laut Polizei "zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen". Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamten unter Telefon 0621 / 1744111 zu melden.

> Bei Nußloch stieß ein Kleinbus der eingangs genannten Meckesheimer Firma gegen 8.40 Uhr mit einem Lastwagen zusammen. "Aus bislang ...