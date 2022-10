Mauer. (mehh) Die Pforten des Hallenbads bleiben weiterhin geschlossen. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, wird die eigentlich für Freitag, 7. November, geplante Wiedereröffnung erneut verschoben. Wann man das Hallenbad nun endgültig wieder benutzen kann, steht noch nicht fest.

Die Mauermer Schwimmer sind dies jedoch gewissermaßen gewöhnt. Bereits seit 6. Juni ist das Bad wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die ursprünglich geplante Wiedereröffnung war für 19. September geplant, verschob sich allerdings wegen Verzögerungen bei einer beteiligten Fachfirma. Inzwischen wurde in der auch zu sanierenden Sporthalle und in den Umkleideräumen die Lüftungsanlage ausgetauscht. Dies war auf das Vorgehen im Bad abgestimmt. Seit Ende vergangener Woche ist die Lüftung laut Rathaus fertiggestellt. Bei der Wiederinbetriebnahme trat aber ein erneuter Fehler auf: Er soll laut Gemeindeverwaltung beim "Zusammenspiel" der beiden Lüftungsanlagen in der Steuerungseinheit der bestehenden Anlage aufgetreten sein.

Diesen Fehler kann laut Gemeinde allerdings nur eine Fachfirma aus Nordrhein-Westfalen beheben. Der Termin zur Analyse und zur möglichen Instandsetzung ist für Donnerstag, 3. November, vereinbart. Ein früherer Termin sei nicht möglich gewesen. Wie lange die Arbeiten dauern und was dabei genau gemacht wird, konnte im Rathaus auf RNZ-Nachfrage nicht beantwortet werden.