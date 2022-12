Malsch. (tt) Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Samstagabend in der Alten Poststraße in Malsch. Auf der Baustelle eines unbewohnten Hauses waren tagsüber Bitumenbahnen auf dem Flachdach verklebt worden, als gegen kurz vor 19 Uhr Anwohner eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Daches wahrnahmen und die Feuerwehr verständigten.

Aufgrund des Alarmstichworts war nicht nur die Feuerwehr Malsch, sondern auch die Feuerwehr Rettigheim in den Einsatz gerufen worden. Zudem waren das Deutsche Rote Kreuz und die Helfer vor Ort an der Unglücksstelle. "Vor Ort haben wir dann noch die Drehleiter aus Wiesloch nachalarmiert", berichtet Malschs Feuerwehrkommandant Michael Würth.

Bereits vor deren Eintreffen konnten sich die Feuerwehrleute über das Gerüst am Haus Zugang zum Dach verschaffen und die Holzkonstruktion mit Hilfe von Motorsägen öffnen und ablöschen. "Betroffen war ein etwa zwei Quadratmeter großer Bereich", erklärte Würth. Dank der aufmerksamen Nachbarn und des frühen Eingreifens der Wehren habe man einen Dachstuhlbrand verhindern können.

Wichtig war vor allem, die Einsatzstelle durch die entsprechende Beleuchtung abzusichern. "Dafür waren unser Lichtmastanhänger und die Drehleiter aus Wiesloch im Einsatz", sagte Würth. Nach knapp eineinhalb Stunden war der Einsatz für die 34 Rettungskräfte beendet.