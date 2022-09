Aufgrund der Corona-Verordnung war die Teilnehmerzahl zuletzt auf 500 Personen beschränkt. Man darf gespannt sein, wie viele "Bike-Marathonisten" sich diesmal anmelden werden. Der herausfordernde Klassiker des OBM ist nicht für Jedermann oder Jederfrau, und hat es wieder einmal in sich: 60 Kilometer, circa 2000 Höhenmeter, müssen mit dem crossen und geländetauglichen Drahtesel "hochgestrampelt" werden. Mit atemraubenden Trail-Passagen, Durchfahrten durch Streuobstwiesentäler, schattigen Waldabschnitten und reizvollen Weinbergen. Es ist ein "Eintauchen" in die abwechslungsreiche und sich langsam verfärbenden Landschaft der Region Bergstraße-Odenwald. Aber auch ein Durchhalten, das Beinkraft und Kondition erfordert.

Hirschberg-Leutershausen. Es ist ein sportlicher Dauerbrenner in der Region, der im Gegensatz zu so vielen Veranstaltungen und Traditionen nicht aufgrund der Corona-Pandemie entfallen musste. Auch jetzt geht es wieder um was, auf- und abwärts über Stock und Stein, mit dem Mountainbike durch die Weinhänge, mit Anstrengung und Spannung vom Start bis zum Finish. Am Sonntag, 18. September, geht der Odenwald-Bike-Marathon (OBM) in Hirschberg-Leutershausen ab 9.30 Uhr in seine 22. Runde. Und bietet auch für Kinder, Jugendliche und Hobby-Radler viele Anreize.

Von Marco Partner

Ab 10 Uhr beginnen die sportlichen Wettkämpfe. Zwei Stunden und 22 Minuten benötigte im vergangenen Jahr Lomas Wefing (RadSport Rhein-Neckar) für die lange Strecke. Bei den Damen stellte Nina Kuhn, die ehemalige Deutsche Meisterin im Langtriathlon, mit einer Zeit von 2 Stunden und 58 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Neben Profibikern ist das Rennen auch offen für ambitionierte Hobbysportler. Die "Kurzstrecke" (ab 10.05 Uhr) ist mit 25 Kilometern und 700 zu bewältigenden Höhenmetern ebenfalls eine besondere Herausforderung für Mountainbike-Asse.

Start und Ziel ist wie gewohnt die Heinrich-Beck-Halle. Dort wird es ab 14 Uhr auch wieder ein sportliches Rahmenprogramm mit Kinder- und Jugendrennen sowie einem Jedermann Gravel-Race geben. Letzteres feierte im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Premiere, sodass sich nun Teilnehmer wie Zuschauer auf die Fortsetzung freuen dürfen. Mit dem "Gravel"-Bike, einer Mischung aus Rennrad und Mountainbike, die immer beliebter wird, muss ein Rundkurs von circa vier Kilometern über Asphalt-, Schotter-, Weinberg- und Wiesenwege bezwungen werden.

Kinder und Jugendliche von U9 bis U13 dürfen sich auf den Strecken rund um die Heinrich-Beck-Halle messen. In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald können in der sogenannten Naturathlon-Wertung extra Punkte gewonnen werden. "Hier zählt neben schnellen Beinen auch ein fittes Köpfchen: Fragen zum Wald und der Region müssen beantwortet werden", erklärt Organisator Markus Kunkel. Am Veranstaltungsort im Hirschberger Ortsteil Leutershausen können Zuschauer die Teilnehmer mehrmals beim Rundendurchlauf beobachten und anfeuern. Live-Moderation, Catering und Ausstellungsstände sorgen für einen kurzweiligen Tag und jede Menge Vergnügen.

Nur einen Monat später sollte eigentlich schon das nächste Rad-Spektakel folgen: der "Naturpark Neckartal-Odenwald Cross-Duathlon" feierte im vergangenen Herbst eine erfolgreiche Premiere und war zugleich das Finale der XTerra German Tour. Zunächst war die Fortsetzung für April vorgesehen, dann wurde sie auf den 30. Oktober datiert. "Leider kann die Neuauflage aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht stattfinden", teilt Veranstalter Kunkel nun mit.

Man hoffe, im Frühjahr März/April 2023 zum Start in die Multisportsaison mit dem Cross-Duathlon zurück zu sein.

Und dennoch ist für den OBM nach dem Odenwald-Bike-Marathon die Event-Saison 2022 wohl noch lange nicht zu Ende. Gleich zweimal musste der Silvesterlauf in Heddesheim zum Jahreswechsel aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Wie es in diesem Winter mit der Corona-Lage aussehen wird, steht noch in den Sternen. Aber die Zuversicht, das Jahr gemeinsam mit einer sportlichen Herausforderung abschließen zu können, scheint diesmal größer zu sein als in den beiden Vorjahren.

Info: Weitere Informationen und die Onlineanmeldung für alle Strecken finden sich unter www.odenwald-bike-marathon.de