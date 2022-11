"Dass der Preis nur zu dem Zweck geschaffen und an den Kläger verliehen wurde, um ihm – versteckt in der Preistrophäe – den eingesammelten Bargeldbetrag ...

In dem TV-Beitrag wurde unter dem Slogan "Make Boris rich again" ein Spendenaufruf gestartet. Nach Gerichtsangaben ist zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam – aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde.

Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, mussten am Dienstag vor Gericht im badischen Offenburg erscheinen.

In dem TV-Beitrag wurde unter dem Slogan "Make Boris rich again" ein Spendenaufruf gestartet. Nach Gerichtsangaben ist zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam - aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde. Laut Gericht dachte Becker, dass es sich um einen echten Modepreis handelte.

Offenburg. (dpa) Der Prozess um die Zivilklage des früheren Tennisstars Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher ist vorläufig unterbrochen worden. Wie eine Sprecherin des Landgerichts nach knapp zweistündiger Verhandlung in Offenburg sagte, berät das Gericht über das weitere Vorgehen. Ob noch am Dienstag entschieden werde, sei offen. Das hänge von den Beratungen ab, sagte die Sprecherin.

Offenburg. (dpa) Der Prozess um die Zivilklage des früheren Tennisstars Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher ist vorläufig unterbrochen worden. Wie eine Sprecherin des Landgerichts nach knapp zweistündiger Verhandlung in Offenburg sagte, berät das Gericht über das weitere Vorgehen. Ob noch am Dienstag entschieden werde, sei offen. Das hänge von den Beratungen ab, sagte die Sprecherin.

Strittig ist ein Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" vom Oktober 2020. Becker verlangt laut seinem Offenburger Anwalt Samy Hammad, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Hammad beantragte in der Verhandlung, ihm eine mehrwöchige Frist für eine neue Stellungnahme einzuräumen, nachdem das Gericht mehrere rechtliche Probleme genannt hatte, die unter anderem die Zulässigkeit der Klage betreffen.

In dem TV-Beitrag wurde unter dem Slogan "Make Boris rich again" ein Spendenaufruf gestartet. Nach Gerichtsangaben ist zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam - aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde. Laut Gericht dachte Becker, dass es sich um einen echten Modepreis handelte.

Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, mussten vor Gericht erscheinen.

Update: Dienstag, 15. November 2022, 15.20 Uhr

Gericht verhandelt Klage von Boris Becker gegen TV-Komiker Pocher

Offenburg (dpa) - Nach zweimaliger Verschiebung hat das Offenburger Landgericht die Zivilklage des früheren Tennisstars Becker gegen den TV-Komiker Pocher verhandelt. Strittig ist ein Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich".

Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, mussten am Dienstag vor Gericht im badischen Offenburg erscheinen.

In dem TV-Beitrag wurde unter dem Slogan "Make Boris rich again" ein Spendenaufruf gestartet. Nach Gerichtsangaben ist zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam – aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde.

"Dass der Preis nur zu dem Zweck geschaffen und an den Kläger verliehen wurde, um ihm – versteckt in der Preistrophäe – den eingesammelten Bargeldbetrag zukommen zu lassen, wusste der Kläger nicht", hatte eine Gerichtssprecherin erläutert.

Becker verlangt nach den Worten seines Offenburger Anwalts Samy Hammad, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Verhandlungstermine im Mai und Juli waren geplatzt, weil Verfahrensbeteiligte erkrankt waren.

Update: Dienstag, 15. November 2022, 12.38 Uhr

Prozess Boris Becker gegen Oliver Pocher am 15. November

Leimen/Offenburg. (dpa) Die Zivilklage von Ex-Tennisstar Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher wird nun am 15. November vor Gericht verhandelt werden. Weder Pocher (44) noch Becker (54), der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, müssen vor Gericht erscheinen, wie das Landgericht am Donnerstag in Offenburg mitteilte. Das Gericht hatte nach Verzögerungen bereits eine Verhandlung im Herbst in Aussicht gestellt, aber bisher keinen Termin genannt.

In dem Fall geht es darum, dass Becker erreichen will, dass ein aus seiner Sicht irreführender Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" über ihn nicht mehr gezeigt werden darf.

Zuletzt war der Prozessbeginn wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten am 26. Juli aufgehoben worden. Schon Mitte Mai war ein erster Termin für eine mündliche Verhandlung geplatzt, weil ein Beteiligter erkrankt war (Az.: 2 O 20/21).

Update: Donnerstag, 11. August 2022, 15.37 Uhr

Prozess der Becker-Klage gegen Pocher erneut geplatzt

Offenburg. (dpa) Erneut ist der Verhandlungstermin für eine Zivilklage des früheren Tennisstars Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher wegen eines Krankheitsfalles aufgehoben worden. Das teilte das Landgericht Offenburg am Montag mit. Der Prozess hätte an diesem Dienstag (26. Juli) starten sollen, finde wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten nun aber an einem anderen Tag statt.

Weder Pocher noch Becker, der derzeit wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, hätten erscheinen müssen. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Damit werde frühestens nach dem Ende der Sommerferien gerechnet, hieß es weiter.

In dem Fall geht es darum, dass Becker erreichen will, dass ein aus seiner Sicht irreführender Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" über ihn nicht mehr gezeigt werden darf. Schon ein erster Prozesstermin für die mündliche Verhandlung Mitte Mai war ebenfalls wegen Erkrankung eines Beteiligten geplatzt.