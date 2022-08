Von Annette Steininger

Hirschberg. Den Lärmaktionsplan hat der Gemeinderat Ende Juni vergangenen Jahres beschlossen. Er sieht kurzfristig die Einführung von einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde auf der B3 in beiden Ortsteilen, in der Breitgasse zwischen B3 und Talstraße/Lettengasse, in der Talstraße zwischen Breitgasse und Lettengasse 37, sowie in