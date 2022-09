Ihr Wunsch ist es aber, den "Löwen" schon Ende des Jahres zu schließen, obwohl der gastronomische Betrieb nach wie vor sehr gut besucht wird. Die Gäste schätzen im Sommer die Biergarten-Bewirtung an der Hauptstraße, und in der kälteren Jahreszeit zieht die "Löwen"-Theke Besucher an, die in dem Raucherlokal ein Bierchen oder einen Cocktail genießen wollen.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Seit neun Jahren ist das Gasthaus "Zum goldenen Löwen" ein beliebtes Szenelokal, das die Wirtin Patricia Krusenbaum zu einem "Kulttreff" entwickelt hat. Ihre Gäste kommen gern im "Löwen" zusammen, weil hier in einer lockeren, ungezwungenen Atmosphäre die Geselligkeit gepflegt werden kann. Der "Löwe" wurde zum Treffpunkt von Vertretern aller Generationen – vom 18-jährigen "Feierbiest" bis zum 80-jährigen Rentner – im "Löwen" haben alle ihren Spaß. Für die zahlreichen Gäste des Kult-Treffs gibt es nun schlechte Nachrichten. Patricia Krusenbaum wird ihren Pachtvertrag nicht verlängern, der offiziell am 31. Mai 2023 auslaufen wird.

Wirtin Patricia Krusenbaum.

Für Fußball-Fans ist der "Löwe" ebenfalls ein beliebter Treffpunkt, denn hier werden die Bundesligaspiele und Champions-League-Begegnungen live auf einem Großbildschirm übertragen. Hier treffen sich die Fans des Ladenburger Eintracht-Frankfurt-Fanclubs, die im "Löwen" gerne die Erfolge ihrer Mannschaft feiern.

Die Corona-Pandemie hat aber auch Einfluss auf die Führung des "Löwen" genommen. Die eingeschränkten Öffnungszeiten und Einnahmeausfälle hat die Betreiberin zwar verkraftet, aber nach Corona habe sich die Gastronomie eben doch stark verändert, sagt Krusenbaum beim RNZ-Besuch in der Gaststätte. Es werde immer schwieriger, geeignetes Personal zu bekommen, betont die Gastronomin. Vor Corona hatte sie bis zu fünf Bedienungen eingestellt.

"Nun finde ich keine Arbeitskräfte mehr, die in der Gastronomie arbeiten wollen", bedauert die Wirtin. Sie hat daher ihr Konzept verändert und öffnet den "Löwen" ab sofort nur noch abends. Diese Maßnahme sei bei ihrem Vermieter allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen. Der Besitzer des "Löwen", auch Inhaber einer Spielautomaten-Firma, bestehe nun auf die Einhaltung der Ganztagesöffnung des "Löwen", wie dies vertraglich vor neun Jahren vereinbart worden sei, berichtet Krusenbaum.

Sein Bestreben sei es, dass mit den installierten Spielautomaten ganztägig Umsatz gemacht wird. Für Krusenbaum ist es aber ausgeschlossen, den "Löwen" unter den neuen Umständen ganztätig zu betreiben. Sie hat daher ihre Konsequenzen gezogen und auf die Verlängerung des Pachtvertrages verzichtet. Der Vermieter wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht zum Thema äußern.

In Ladenburg schlug die Nachricht buchstäblich ein wie eine Bombe. "Die Paddel" – wie Krusenbaum von ihren Gästen genannt wird – "hört auf", war die Botschaft, die die zahlreichen Stammkundinnen und -kunden teilweise fassungslos zur Kenntnis nahmen. Auch Krusenbaum ist traurig, dass die Erfolgsgeschichte des "Löwen" in Ladenburg nicht fortgesetzt werden wird. "Ich hatte immer ein tolles Verhältnis zu meinen Gästen", erzählt die Wirtin. Bei ihr schütteten die jüngeren Gäste nicht selten ihr Herz aus, und die älteren "Löwen"-Besucher wurden oft ihre Sorgen und Nöte bei "Paddel" los. "In den letzten neun Jahren hat alles gut funktioniert; es gab kaum einen negativen Zwischenfall", resümiert die Gastronomin. Sie verspürt immer noch größte Lust, das "Löwen"-Konzept irgendwo anders in Ladenburg fortzuführen. "Ich lasse jetzt erst mal alles auf mich zukommen, und ich werde einen sauberen Abschluss machen", meint Krusenbaum.

Alles andere als erfreut waren die Stammgäste Dieter Keller und Gerhard Schuster über die Entwicklung. "Das ist sehr, sehr schade", bedauert Keller, denn es habe sich im "Löwen" ein Freundes- und Bekanntenkreis entwickelt, mit dem man gerne zusammen ist. "Nach der Arbeit bei der ,Paddel’ ein Feierabend-Bierchen zu trinken oder an den sonnigen Wochenendtagen Spaß im Außenbereich zu haben, das ist für mich ein Stück Lebensqualität in Ladenburg", sagte der Chef des Edeka-Marktes der RNZ.

Auch Schuster findet die Entwicklung bedauerlich, und er hofft, dass die Geschichte vielleicht doch noch ein gutes Ende nimmt.