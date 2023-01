Walldorf. (tt) Sechs Monate lang war Peter Gebhard mit seinem Volkswagen T1-Bulli, den er liebevoll "Erwin" nennt, zwischen Gletschern und Geysiren, Wüsten und Vulkane unterwegs: Mit 44 PS lernte der Profifotograf auf Island die Nordmeerinsel und seine Bewohner kennen. Er bereiste heiße Quellen inmitten einer Eishöhle, befand sich im Schneesturm auf einer Passhöhe und konnte Polarlichter inmitten bizarrer Lavalandschaften beobachten. Viele Geschichten hat Gebhard dabei erlebt, spektakuläre Luftaufnahmen und Videoszenen gedreht. Und mittendrin immer der rot-weiße Oldtimer.

Am Donnerstag, 26. Januar, ist Gebhard mit seiner Foto-Film-Live-Reportage "Bulli – Abenteuer Island" um 20 Uhr zu Gast im Luxor Filmpalast, Impexstraße 1. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Dörner in Wiesloch und Walldorf oder an der Abendkasse. Für die Veranstaltung verlost die RNZ zudem 3 x 2-Freikarten. Wer sie gewinnen möchte, ruft am heutigen Dienstag um 15 Uhr unter 06222/58767371 an. Die ersten drei Anrufer gewinnen.