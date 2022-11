"Wir im Oberrheingraben sind ganz besonders von der globalen Temperaturerhöhung und den dadurch verbunden Folgen betroffen", erklärte Maximilian Himberger (Grüne). Häufiger und immer länger andauernde Hitzeperioden führten in den Sommermonaten zu immer stärkeren Belastungen. Bereits dieser Sommer sei für viele Menschen lebensgefährlich gewesen: " Laut Robert-Koch-Institut sind in diesem Sommer 4500 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben ", so Himberger. Als Kommunalpolitiker habe man die Verantwortung, diesen Klimafolgen so gut wie möglich entgegenzuwirken. "Ein Baustein ist die Errichtung von ...

Von Timo Teufert

Walldorf. Braucht eine Stadt von der Größe Walldorfs Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum oder nicht? Für die SPD-Fraktion ist die Antwort eindeutig: Sie beantragte deshalb bereits im August die Installation von mehreren Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum. Und griff damit eine Initiative der Bundesregierung auf, die in diesem Sommer beschlossen hat, dass Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein muss. Nach längerer Diskussion im Gemeinderat wurde zwar noch keine Installation von Trinkwasserbrunnen beschlossen, mit dem modifizierten Antrag aber die Prüfung geeigneter Standorte und die Erstellung einer Kostenkalkulation beauftragt. Das geschah bei elf Ja-Stimmen von SPD, Grünen und Bürgermeister Matthias Renschler. CDU und FDP stimmten dagegen.

"Wir im Oberrheingraben sind ganz besonders von der globalen Temperaturerhöhung und den dadurch verbunden Folgen betroffen", erklärte Maximilian Himberger (Grüne). Häufiger und immer länger andauernde Hitzeperioden führten in den Sommermonaten zu immer stärkeren Belastungen. Bereits dieser Sommer sei für viele Menschen lebensgefährlich gewesen: "Laut Robert-Koch-Institut sind in diesem Sommer 4500 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben", so Himberger. Als Kommunalpolitiker habe man die Verantwortung, diesen Klimafolgen so gut wie möglich entgegenzuwirken. "Ein Baustein ist die Errichtung von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum, die die Bevölkerung an heißen Sommertagen erfrischen und vor Dehydrierung schützen sollen."

Uwe Lindner (CDU) zweifelte hingegen an der Dringlichkeit der Maßnahme: "Wir verfügen weder über große Parks noch belebte Fußgängerzonen." Der CDU gehe es um die Frage, "ob in unserer doch noch kleinen kompakten Stadt tatsächlich ein lokaler Bedarf besteht?" Schließlich müsste der Betreiber der Anlagen – in der Vorlage hatte die Verwaltung die Stadtwerke vorgeschlagen – dafür Sorge tragen, dass jederzeit einwandfreies Trinkwasser bereitgestellt werde. Bei nicht ständiger Abnahme könnten Verunreinigungen entstehen, die Krankheiten verursachten, so Lindner. "Da unsere Kommune nicht durch Touristenschwärme geprägt und die örtliche Überschaubarkeit gegeben ist, besteht nicht die Gefahr der Austrocknung, auch nicht an sehr heißen Tagen." Die Kosten für ein Trinkwasserbrunnen-System hält die CDU für nicht zumutbar.

Auch Pino Gaetani (FDP), selbst technischer Angestellter der Gemeindewasserversorgung St. Leon-Rot, äußerte Bedenken daran, dass bei einer kaum touristisch frequentieren Kleinstadt wie Walldorf die Kosten-Nutzen-Bilanz für Trinkbrunnen positiv ausfallen würde. Denn die Einhaltung der hygienischen Standards sei mit einem nicht unerheblichen Kosteneinsatz verbunden. "Aus hygienischer Sicht sind Trinkwasserbrunnen sehr umstritten. Und das nicht grundlos", so Gaetani. Der Kontakt mit Krankheitserregern sei nicht ausgeschlossen. Nach seinen Recherchen kostet die Errichtung eines Dauerläuferbrunnens – bei dem das Wasser ständig fließt – rund 17.000 Euro. "Wenn er von Mai bis Oktober läuft, weitere 6000 bis 7000 Euro für den Betrieb", so Gaetani. Gehe man von einem Betrieb an 154 Tagen pro Jahr aus, verbrauche ein Brunnen etwa 471 Kubikmeter Wasser in der Saison, rund 3000 Liter am Tag. "Egal ob eine Abnahme erfolgt, oder nicht." Auch sensorgesteuerte Brunnen bräuchten eine Mindestabnahme von 35 Liter pro Tag. "Das sind enorm große Mengen Trinkwasser, dass einfach ungenutzt abfließt."

In der sich anschließenden Diskussion wurden zahlreiche Punkte pro und contra genannt. Es könne "kein Hexenwerk sein", einen Brunnen so zu gestalten, dass die hygienischen Vorgaben eingehalten werden, sagte Schröder-Ritzrau. "Denken Sie an kleine Kinder", deren Wasserflaschen man öfter unterwegs auffüllen müsse, appellierte Manfred Wolf (Grüne). "Es gibt auch Kleinstädte, die das haben", forderte Wilfried Weisbrod (Grüne), die Einwände zu prüfen und eine vernünftige Lösung zu finden. Den sorgsamen Umgang mit Ressourcen sprach Mathias Pütz (CDU) an. "Für mich ist das unökologisch", sagte auch Jutta Stempfle-Stelzer (CDU), die sich eher Stationen in Geschäften oder Gaststätten wünscht, an denen man sich kostenlos Wasser holen könnte. "Ich möchte auch wissen, was es kostet", erklärte Günter Lukey (FDP).

"Die Intention des Antrags finde ich gut", sagte Renschler: Persönlich hadere er aber mit dem Antrag, da die Grünen zudem beantragt haben, einen Hitzeaktionsplan zu erstellen. "Eine Verortung im Rahmen dessen fände ich sinnvoll", sagte Renschler. Es gehe um die Gesamtheit und nicht um Einzelmaßnahmen. Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung konnte zwar Renschler dem modifizierten Antrag zustimmen, CDU und FDP blieben aber bei ihrem "Nein". "Wir können das mit in den Hitzeaktionsplan nehmen, aber heute werden wir es ablehnen", sagte Fredy Kempf (FDP). "Der Hitzeaktionsplan ist für uns am plausibelsten", meinte Pütz. Die Standortprüfung und Kostenkalkulation werden jetzt aber dennoch gemacht.