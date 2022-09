Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Zustimmung für das Raumprogramm des künftigen Anbaus an die Grundschule Großsachsen erteilte der Gemeinderat am Dienstag erwartbar einmütig. Schon der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) war voll des Lobes für die Planung des Architekten und FW-Kollegen Bernd Kopp gewesen. Doch Bürgermeister Ralf Gänshirt schlug ernste Töne an,