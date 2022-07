Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Der Fall von Stute Koleen erschüttert. Wie bereits berichtet (siehe unten), erlitt das Tier in Großsachsen am Mittwoch oder am Donnerstag eine Schnittwunde im Genitalbereich. Während die Besitzerin, die Hirschberger CDU-Vorsitzende Petra Mayer, und ihre Familie versuchen, den Schock zu verdauen, ermittelt