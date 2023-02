Hirschberg. (ans) Kaum hatte die RNZ am Donnerstag über das Schrankenproblem auf der Strecke der Linie 5 in Leutershausen berichtet und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) versichert, dieses im Auge zu behalten, trat es schon wieder auf. Gemeinderat Werner Volk (FW) sprach es in der Sitzung am Dienstag an.

"Da war am Montag schon wieder ein Chaos im Bereich