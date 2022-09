Hirschberg. (ans) Jetzt rückt die Pumptrack-Anlage in greifbare Nähe: Bürgermeister Ralf Gänshirt verkündete bei der Spendenübergabe der Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord am Freitag, dass der Parcours für Mountainbiker, Radler oder auch Inlineskater noch in diesem Jahr Realität werden soll. "Und wenn ich sie am 31. Dezember eröffne", zeigte er sich zielstrebig. Ein kleines Fragezeichen

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen