Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Vor 33 Jahren wurde "das Schiff" Odenwälder Shanty-Chor (OSC) gebaut, dann stach es in See, und schnell war eine fähige Mannschaft mit an Bord, mit Manfred Maser kam der "Navigator" hinzu. So beschreibt Matz Scheid, Mitgründer und Leiter des OSC, die Entwicklung des Shanty-Chors. Nach gut 500 gemeinsamen Auftritten geht der