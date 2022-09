Von Annette Steininger

Hirschberg. Ein klares Bekenntnis gab der Gemeinderat am Dienstag für die beiden evangelischen Kindergärten ab und stimmte einmütig für eine Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale von derzeit 3,75 auf 4,5 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2022. Doch dieser Antrag sorgte auch für Kritik, nicht an den hiesigen Kirchengemeinden, sondern vielmehr am