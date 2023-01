Von Annette Steininger

Hirschberg. Kurz und knackig waren die Haushaltsberatungen für 2023: In knapp eineinhalb Stunden waren am Montagabend alle 20 Anträge der Fraktionen behandelt. Durch die Beschlüsse ergaben sich nur geringfügige Änderungen. Am Ende konnte Kämmerin Claudia Keil eine "positive Entwicklung" verkünden: So verzeichnete die Verwaltung im Ergebnishaushalt