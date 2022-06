Eben das wünscht sich auch das Team des Olympia-Kinos für den Konzertabend. "Musik führt einfach dazu, dass man sich wohlfühlt", so Dau-Schmidt. Genau das sei es auch, was das Duo ...

Ebenso bunt wie das Repertoire ist auch die Mischung der Instrumente, die vom Duo bespielt werden. Neben Akkordeon, Klarinette, Bassklarinette und einem Sopransaxofon bringen die Musiker auch eine Gouni, eine westafrikanische Jägerharfe, mit zum Konzert an der Markthalle. Das Flair dort eignet sich perfekt für die Musik und die Gefühle, die das Duo transportieren möchte. "Wir waren vor Kurzem im Urlaub auf Elba und haben uns dort einfach auf den Dorfplatz gestellt und spontan für die Menschen gespielt. Genau das ist für mich Musik", beschreibt es Baumann. Genau eine solche Atmosphäre kann sie sich auch in Leutershausen vorstellen.

Doch wer lieber einfach nur den Klängen lauschen möchte, der kann sich auch so in die musikalische Welt des Duos entführen lassen. Dass man sich dabei regelrecht auf eine musikalische Weltreise mitnehmen lassen kann, zeigt das Repertoire des Duos, das hauptberuflich als Musiktherapeuten tätig ist, deutlich. Französische Walzer entführen ans Ufer der Seine oder ein Café in Paris, während Piazolla-Tangos die Gedanken auf eine Reise nach Südamerika schicken.

"Wir machen keine explizite Tanzmusik, aber auf jeden Fall Musik, zu der man sich bewegen will", beschreibt es Baumann. Besonders wichtig sei es dem Duo, dass man niemanden der Gäste dazu drängen möchte, das Tanzbein schwingen zu müssen. "Wir sagen immer nur, dass das Tanzverbot aufgehoben ist", erklärt Musiker Uwe Loda.

Das Duo habe schon einmal beim Kinofest für das Olympia-Kino gespielt, erinnert sich Förderkreis-Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt. "Die Zusammenarbeit ist also schon erprobt", scherzt sie. Das Duo bietet "Weltmusik zum Anfassen", beschreibt es Musikerin Martina Baumann. Das Plakat der Veranstaltung lockt mit handgeschöpfter Musik, mit der Gelegenheit zum Tanzen.

Hirschberg-Leutershausen. Ein Sommerfest im großen Stil soll es im Olympia-Kino in diesem Jahr nicht geben. Dafür aber einen stimmungsvollen Abend mit spannenden Klängen und beschwingten Rhythmen. Denn am Samstag, 9. Juli, lädt das Olympia-Kino zur "Musik unter der Markthalle". Und für die Musik soll an diesem Abend das Heidelberger Duo "Martinique" sorgen.

Eben das wünscht sich auch das Team des Olympia-Kinos für den Konzertabend. "Musik führt einfach dazu, dass man sich wohlfühlt", so Dau-Schmidt. Genau das sei es auch, was das Duo "Martinique" biete. "Es ist Musik, in die man sich reinlegen und bei der man mit guter Laune am Ende beschwingt nach Hause gehen kann", fasst es die Vorsitzende des Förderkreises zusammen. Auch für das leibliche Wohl wird mit Snacks und Getränken gesorgt. "Wir hoffen einfach auf einen schönen, lauen und entspannten Sommerabend", sagt Dau-Schmidt. Und das alles begleitet von handgeschöpfter Weltmusik.

Info: Tickets für die Veranstaltung am 9. Juli gibt es ab sofort während der Öffnungszeiten an der Kinokasse oder gegen Vorkasse auf das Kinokonto. Interessenten melden sich unter Mail foerderkreis@olympia-kino-leutershausen.de oder Telefon 06201/53 60 0. Resttickets können ebenfalls an der Abendkasse erworben werden. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.