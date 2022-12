Hilsenhain. (el) Die Nacht auf den dritten Advent verwandelte die Höhen des Odenwalds in eine weiße Winterlandschaft. Auch weil die letzten Frostnächte dafür sorgten, dass der Boden gefroren ist, gingen die ersten Schlittenpartien an diesem Morgen schon ganz gut. Die Kinder aus Hilsenhain freuten sich über den ersten Schnee. Schneeballschlacht, Schlittenfahren, oder Schnee-Engel machen, all das sind die Highlights der Dorfkinder aus dem Heiligkreuzsteinacher Ortsteil.

Und was macht Mirco am liebsten? "Schneeschieber fahren", sagt der Elfjährige schnell. Über die weiße Pracht freuten sich auch zahlreiche Ausflügler, die an diesem Sonntag die kalte Winterluft bei einem Winterspaziergang genossen.