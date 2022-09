Heiligkreuzsteinach. (bmi) Müllablagerungen sind in den vergangenen Jahren in vielen Orten der Region zur Gewohnheit geworden. Landauf, landab finden sich neben Säcken und Kartonagen häufig auch Kuriositäten – eine große Menge Asphaltaufbruch ist allerdings eine Rarität.

Diese illegale Schuttabladung entdeckten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in dieser Woche in der Straße "In der Au". Dort hatten Unbekannte nahe dem Sportplatz scheinbar in der Nacht auf Montag oder Dienstag mehrere große Haufen des Straßenmaterials abgelagert, wie Rathausmitarbeiterin Silke Knopf auf RNZ-Nachfrage berichtete.

"Wir haben sämtliche aus dem Ort oder im Ort tägigen Baufirmen angerufen – allen ist nichts bekannt", steht Knopf vor einem Rätsel. Sie hat daher auch Zeugen um Hinweise unter Telefon 06220/922016 gebeten.

Zwar würde die Gemeinde bei Anfragen zum Zwischenlagern etwa von Rohrbruch in Notfällen ein Auge zudrücken, auch wenn dies nicht gern gesehen würde. Aber eben nicht, wenn man so vor vollendete Tatsachen gestellt werde.

Um nicht auf den Kosten für die Entsorgung sitzen zu bleiben, hofft die Gemeinde auf entsprechende Hinweise, wird bei deren Ausbleiben aber in ein paar Tagen Anzeige gegen Unbekannt erstatten.