Geschlagen und Stein gegen Kopf geworfen

Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Weil er einen 23-Jährigen mit einem Steinwurf an den Kopf schwer verletzt haben soll, sitzt ein 19-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidiums Mannheim in einer gemeinsame Presseerklärung am heutigen Freitag mit.

Unmittelbar vor dem Steinwurf gegen 17 Uhr soll der 19-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle "Stadtbücherei" mit mehreren Personen in Streit geraten sein. Zunächst soll er einem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, danach warf er dem 23-Jährigen den Stein gegen den Kopf.

Der 23-Jährige wurde erheblich verletzt und kam in ein Heidelberger Krankenhaus. Hier wurde er zwischenzeitlich wieder entlassen. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, teilte die Polizei mit.

Noch am Donnerstag wurde der 19-jährige albanische Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl: Es bestehe der dringende Verdachts der gefährlichen Körperverletzung (mittels des Steins), der weiteren vorsätzlichen Körperverletzung (durch den Faustschlag) und der Beleidigung. Zudem bestehe Fluchtgefahr, hieß es. Anschließend kam der 19-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Ort des Geschehens

Die Polizei sucht nun Zeugen des Streits. Insbesondere nach einer Zeugin, die noch versucht haben soll, zwischen den Kontrahenten vor Ort zu vermitteln. Alle Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.