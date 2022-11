Klingt leicht, trotzdem äußerten einige Hirschberger nach der Eröffnung Skepsis, ob nicht gerade die älteren Mitbürger mit der Bedienung überfordert sein könnten . Filialleiter Dominik Wittmann verweist auf die Vorteile: "Wir können dadurch von Montag bis Freitag zwischen acht und 18 Uhr unseren Service anbieten, das wäre sonst in dem Maße nicht möglich." Zudem würde niemand ins kalte Wasser geschmissen: "Es stehen jetzt noch drei Monate immer zwei unserer Mitarbeiterinnen vor der Live-Box, helfen bei der Bedienung und beantworten Fragen", sagte Wittmann. Das bekräftigte auch der Pressesprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Rico Fischer : "Auch nach diesen drei Monaten freuen sich unsere Mitarbeiter, wenn man sie einfach anspricht. Da wird jedem direkt geholfen", versprach er. Fischer hofft außerdem: "Dass niemand der Technik gegenüber so skeptisch ist, dass er es gar nicht erst versucht". Dass solche Veränderungen immer erst mal kritisch beäugt würden, sei normal, fand der Filialleiter. Bisher seien die Rückmeldungen der Kunden in der Regel positiv gewesen, sagte er weiter. Probleme bei der Verbindung, wie man es aus

In dem Raum befindet sich ein großer Bildschirm. An dessen unterem Ende ist eine Art Touch-Tastatur, über die auch gescannt werden kann. Kurz nach dem Betreten erscheint auf dem Bildschirm ein Mitarbeiter, der dann das Anliegen wie beim Schaltergespräch bearbeitet.

Klingt leicht, trotzdem äußerten einige Hirschberger nach der Eröffnung Skepsis, ob nicht gerade die älteren Mitbürger mit der Bedienung überfordert sein könnten. Filialleiter Dominik Wittmann verweist auf die Vorteile: "Wir können dadurch von Montag bis Freitag zwischen acht und 18 Uhr unseren Service anbieten, das wäre sonst in dem Maße nicht möglich." Zudem würde niemand ins kalte Wasser geschmissen: "Es stehen jetzt noch drei Monate immer zwei unserer Mitarbeiterinnen vor der Live-Box, helfen bei der Bedienung und beantworten Fragen", sagte Wittmann. Das bekräftigte auch der Pressesprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Rico Fischer: "Auch nach diesen drei Monaten freuen sich unsere Mitarbeiter, wenn man sie einfach anspricht. Da wird jedem direkt geholfen", versprach er. Fischer hofft außerdem: "Dass niemand der Technik gegenüber so skeptisch ist, dass er es gar nicht erst versucht". Dass solche Veränderungen immer erst mal kritisch beäugt würden, sei normal, fand der Filialleiter. Bisher seien die Rückmeldungen der Kunden in der Regel positiv gewesen, sagte er weiter. Probleme bei der Verbindung, wie man es aus "Zoom"-Meetings oder "Skype"-Telefonaten kennt, hätte bisher noch niemand beklagt. Sollten solche technischen Probleme doch auftauchen, "sind wir über jeden Hinweis dankbar, um unseren Service zu verbessern", sagte Fischer.

Und was sagen die Kunden? Daniel Gerngroß hat die Live-Box zwar noch nicht ausprobiert, sagte aber: "Ich stehe der Digitalisierung absolut offen gegenüber und verstehe das. Trotzdem ist es mir immer lieber, direkt mit einem Menschen zu kommunizieren, als über einen Bildschirm – gerade bei Bankgeschäften." Eine andere Besucherin der Filiale fand: "Man muss mit der Zeit gehen. Ein komisches Gefühl ist es aber doch, wenn man in so einem ‚Simulator‘ steht", wie sie sagte. Auch sie hatte die "Live-Box" bisher nicht genutzt, äußerte aber noch einen ganz anderen Kritikpunkt: "Ich wohne in Leutershausen und habe ein Auto. Für viele der älteren Bürger ist es aber ungünstig, für jede Überweisung nach Großsachsen fahren zu müssen."

Tatsächlich die "Live-Box" ausprobiert und sich umfassend beraten lassen hat an diesem Morgen Renate Schröder und ist durchaus zufrieden: "Es war viel leichter als gedacht. Man kommt rein und direkt erscheint eine freundliche Dame auf dem Bildschirm." Vor dem Test dachte sie, "es könnte komisch sein", diese Zweifel konnten aber zerstreut werden: "Es waren alle sehr nett und hilfsbereit und alles hat funktioniert", sagte Renate Schröder.