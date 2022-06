Von Annette Steininger

Hirschberg. Das Ergebnis der Gemeindeumfrage unter Grundstückseigentümern ist eindeutig: Die Mehrheit würde ihren Grund und Boden nicht für eine mögliche Randentlastungsstraße in Großsachsen verkaufen oder tauschen. Am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr, wird die Verwaltung die Auswertung der Umfrage in der Gemeinderatssitzung vorstellen. Außerdem soll