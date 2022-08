Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Ehemalige Schulgebäude gibt es in Großsachsen einige, so etwa das alte Schulhaus "Am Mühlgraben" (Station 14 des Großsachsener Ortsrundgangs), in dem einst evangelische Schüler lernten oder das katholische Schulhaus im Schulgässchen. Für Schüler des jüdischen Glaubens befand sich ein Raum ebenfalls am Mühlgraben (Station 15). Nachdem