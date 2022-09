Und man sei zusammen die Bank des Kraichgaus: Während das Geschäftsgebiet der Volksbank Kraichgau von Leimen im Norden, Heinsheim am Neckar im Osten, Mühlbach im Süden bis Rheinsheim im Westen reicht, schließt sich das Gebiet der Volksbank Bruchsal-Bretten südlich an. Es erstreckt sich von Östringen im Norden, Oberderdingen im Osten bis Stutensee ...

Abgesehen von den ähnlichen Geschäftsmodellen habe man vor allem aber eine gleiche genossenschaftliche Wertebasis: "Wir sind beides Banken der Mittelzentren. Das hat die Gespräche mit den Kollegen sehr erleichtert. Wir haben uns sofort verstanden", sagt Roland Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bruchsal-Bretten. Beide Häuser legen nach eigenen Angaben großen Wert auf die Förderung ihrer Mitglieder und ihre regionale Verwurzelung. Das zeige sich auch daran, dass jeder zweite Kunde der beiden Banken auch Mitglied der Genossenschaft sei, so Zander. "Die Nähe zu unseren Mitgliedern, Kunden und der Region ist beiden Häusern besonders wichtig", so Schäfer. Seit dem Sommer lief der Austausch auf Vorstandsebene. Außerdem habe man ähnliche Geschäftsfelder und beide Häuser seien Banken des Mittelstandes.

"Wir ergänzen uns sehr gut", erklärt Matthias Zander, Vorstandssprecher der Volksbank Kraichgau, im Gespräch mit der RNZ. Die Volksbank Kraichgau sei beim Privat Banking stärker positioniert, die Volksbank Bruchsal-Bretten habe ihre Stärken in der Zusammenarbeit mit Kommunen und beispielsweise der Entwicklung von Quartieren. "Im Firmenkundenbereich sind wir beide sehr stark aufgestellt, können aber nach dem Zusammenschluss andere Kreditgrößen ausreichen und als Bank des Mittelstandes mit unseren Kunden wachsen", so Zander.

Wiesloch. Die Volksbank Kraichgau will weiter wachsen: In dieser Woche hat die Genossenschaftsbank ihre Vertreter darüber informiert, dass sie Fusionsgespräche mit der Volksbank Bruchsal-Bretten aufgenommen hat. Durch den Zusammenschluss würde die neue Bank zu den 25 größten Volksbanken in Deutschland mit einer Bilanzsumme von zehn Milliarden Euro zählen, bei der dann insgesamt 1200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Beide Partner wollen mit der Fusion Kräfte bündeln und erhoffen sich dadurch aber auch bessere Chance im Wettstreit um neues Personal. Erst im November 2021 war die Fusion zwischen der Volksbank Kraichgau und der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt abgeschlossen worden, die Volksbank Bruchsal-Bretten hatte im Juni 2021 mit der Volksbank Sutensee/Weingarten fusioniert.

Von Timo Teufert

Und man sei zusammen die Bank des Kraichgaus: Während das Geschäftsgebiet der Volksbank Kraichgau von Leimen im Norden, Heinsheim am Neckar im Osten, Mühlbach im Süden bis Rheinsheim im Westen reicht, schließt sich das Gebiet der Volksbank Bruchsal-Bretten südlich an. Es erstreckt sich von Östringen im Norden, Oberderdingen im Osten bis Stutensee im Süden und Karlsdorf-Neuthard im Westen. Von Filialschließungen ist bislang keine Rede, es gibt lediglich in Östringen, Waghäusel-Wiesental und Hambrücken Überschneidungen. "Als regionale Bank ist uns die Präsenz vor Ort wichtig", betont Schäfer und Zander fügt hinzu: "Wir werden unsere Kundennähe behalten."

Dabei helfen könnten auch die sogenannten "Sisy"-Filialen der Volksbank Bruchsal-Bretten: In den vergangenen zwei Jahren wurden Filialen, die nur noch zeitweise geöffnet waren, digitalisiert. "Wir haben keine Mitarbeiter mehr vor Ort, aber wenn man die Filiale betritt erscheint auf einem Monitor ein echter Mitarbeiter, bei dem man alle Bankgeschäfte abwickeln kann", so Schäfer. Nach eigenen Angaben hat die Kundenfrequenz in den acht umgewandelten Filialen deutlich erhöht. Schäfer ist überzeugt: "Wir wollen die Region nicht verlassen, sondern nach neuen Möglichkeiten suchen, wie wir vor Ort sein können."

Auch Personalabbau soll es durch die Fusion nicht geben: "Beide Häuser wachsen und sie brauchen dringend weiteres qualifiziertes Personal", erläutert Schäfer. Als größere Einheit könne man seinen Mitarbeitern bessere Karrierechancen bieten, aber auch besser junge Menschen für sich gewinnen, erklärt Zander. Derzeit bilden beide Partner insgesamt 80 junge Menschen aus. "Wir stehen aber im

Zumal man auch im Genossenschaftssektor beobachte , dass sich immer mehr Banken zu immer größeren Einheiten zusammenschließen: In Baden-Württemberg etwa die Volksbanken Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und Enz-Plus, aber auch die Banken in Mainz und Darmstadt sowie in Ingolstadt und Rosenheim.

Sowohl Zander als auch Schäfer betonen, dass man ganz am Anfang der Fusionsgespräche stehe. "Wir freuen uns auch die anstehenden Projekte", sagt Zander. Denn nun wolle man prüfen, ob sich der erste sehr positive Eindruck auch bei einem tieferen Blick in die Banken hinein bestätige. Ist dies der Fall, will man den Organen der Bank bis Ende des Jahres die Fusion empfehlen, bevor die Vertreter im Mai oder Juni 2023 darüber abstimmen würden.