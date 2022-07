Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Gemeinde hieß am Freitagmorgen den 500.000. Besucher auf der Fähre willkommen, wobei es sich nicht um eine Einzelperson handelte, sondern gleich um eine ganze Schulklasse. Als Fährfrau Martina Kreutzer auf Neckarhäuser Seite hielt, stiegen die Viertklässler aus der Wieblinger Waldorf-Schule zusammen mit ihrem Klassenlehrer Jonas Koch zu.

Stabstellenleiterin Thea-Patricia Crebert und der Technische Leiter Marcus Heinze, in deren beider Zuständigkeitsbereich die Neckarhäuser Fähre fällt, zeigten sich angesichts der etwas überraschenden Wendung flexibel. In Absprache mit Bürgermeister Simon Michler luden die Rathausmitarbeiter die Schüler zu je zwei Kugeln Eis ins Bistro am Freizeitbad ein. "Das machen wir auf dem Rückweg", sagte Koch. Er nahm außerdem ein großes Badetuch, eine Flasche Sekt, eine Urkunde und von Jochen Krauß im Namen des Fördervereins Fähre einen Becher mit Vereinslogo entgegen.

Seit die Kommune die Fähre im April 2021 aus privater Hand übernahm, wurden Fahrgastzahlen erhoben. "Diese Zahlen habe ich mir neulich angesehen und festgestellt, dass wir diese Woche noch die halbe Million erreichen werden", erklärte Crebert. Sie sei der Meinung gewesen, das wäre durchaus ein schöner Anlass, um diesen Fahrgast mit einem Präsent zu überraschen. Nun also eine ganze Gruppe: "Heute haben wir richtig Glück", freute sich eine Viertklässlerin. Die Schüler waren auf dem Weg zu einem Ausflug nach Ladenburg im Rahmen des Heimatkunde-Unterrichts, als sie morgens gegen neun Uhr die Fähre nutzten. "Auf so viele waren wir eigentlich nicht vorbereitet", gab Michler zu. Doch die spontane Eis-Einladung war für alle eine gute Entscheidung.

Für Schüler plant die Gemeinde Neues: Im Zuge der Einführung eines bargeldlosen Bezahlsystems soll auch der bisherige Schülerblock durch eine personalisierte Schülerkarte ersetzt werden. Sie wäre schuljahresweise zum Preis von 15 Euro monatlich zu erwerben und würde auch für Fahrten mit der Fähre außerhalb der Schulzeiten gelten. Stimmt der Gemeinderat am Mittwoch zu, könnte das neue System zum 1. September in Betrieb gehen.