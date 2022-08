Eppelheim/Heidelberg. (pol/rl) Weil er Frauen beim Benutzen seiner Toilette heimlich gefilmt haben soll, wird derzeit gegen einen 32-jährigen Mann ermittelt. Das teilte die Polizei mit.

Der 32-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr auf einem speziellen Immobilienportal für Studenten eine Ein-Zimmer-Wohnung in Eppelheim inseriert, die "nur für alleinlebende Frau zu vermieten" sei.

Eine 28-jährige Frau hatte sich auf die Anzeige gemeldet und kam zur Wohnungsbesichtigung. Während ihres Besuchs bot der Mann ihr noch ein "Tea-Tasting" an, was die 28-Jährige auch annahm. Als sie ins Bad ging, entdeckte sie dort eine versteckt Kamera, die sie beim Benutzen der Toilette filmen konnte. Im Dezember 2021 erstattete sie dann Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den 32-Jährigen, dass er weitere "Bewerberinnen" gefilmt hat. Bei der ersten Wohnungsdurchsuchung im März beschlagnahmte die Polizei entsprechendes Bildmaterial von insgesamt mehr als 20 Frauen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bildaufnahmen sexuell motiviert sind und ermittelt weiter. Zu sexuellen Übergriffen sei es den Ermittlern zufolge bisher nicht gekommen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der 32-Jährige immer noch versucht, mit der Masche Frauen in seine Wohnung zu locken. Letztmals habe er am 23. August ein Zimmer angeboten. Eine Kontaktaufnahme war dabei nur per WhatsApp möglich. Die zugehörige Handynummer hatte die Länderkennung "0044-" für Großbritannien. Zudem gäbe es erste Hinweise, dass der 32-Jährige auch in Heidelberg ein Zimmer auf ähnliche Art und Weise angeboten hat.

Bislang haben sich drei weitere Opfer gemeldet und Anzeige erstattet. Eine weitere Wohnungsdurchsuchung sei allerdings ohne Ergebnis verlaufen, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Opfer gibt, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet die noch unbekannten Opfer oder Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.