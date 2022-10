Von Volker Knab

Weinheim. Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bereiten dem Verein "Lebendiges Weinheim" Probleme. Trotzdem wird die Stadt auch dieses Jahr wieder leuchten. Auf das Aufstellen von Weihnachtsbäumen werden die im Verein organisierten Einzelhändler dagegen wegen Vandalismus verzichten, erklärte der Vorsitzende, Christian Mayer, bei der Mitgliederversammlung am Dienstag. Außerdem kündigte er an, das Konzept des Pflänzeltags ändern zu wollen. Der Einkaufstag im Frühjahr soll bleiben, aber künftig Weinheimer Frühling heißen.

"Für den Verein wird es immer schwieriger, die Kosten für die Beleuchtung zu tragen", so Mayer. Die Weihnachtsbeleuchtung 2021 belastete den Kassenstand des Vereins mit einem Minus in Höhe von rund 1500 Euro, erläuterte Karin Sattler, die beim "Lebendigen Weinheim" für die Vermögensverwaltung zuständig ist. Generell werden die Kosten der Beleuchtung zu 50 Prozent vom Verein und zu 50 Prozent von der Stadt Weinheim getragen, so Mayer. Es werde die komplette Innenstadt beleuchtet, appellierte Mayer an Geschäftstreibende, dem Verein beizutreten: "Nur gemeinsam sind wir stark. Wir sind auf Mitglieder und Beiträge angewiesen. Ansonsten können wir das irgendwann nicht mehr finanzieren", meinte der Vorsitzende mit Blick auf rund 200 Einzelhändler am Ort. Der Verein zählt derzeit 56 Mitglieder.

In der Weihnachtszeit wird der Verein erneut das Gewinnspiel "Knack die Nuss" anbieten, kündigte Mayer an. Er rief die Mitglieder des Einzelhändlerverbunds dazu auf, Preise zu spenden. Die damit einhergehende Spendenaktion wird wieder dem Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße zugutekommen. Der große Nussknacker wird wieder aufgestellt, aber keine mit Lampen behangenen Weihnachtsbäume mehr. Kein einziger der eigens geschmückten Bäume sei beim letzten Mal heilgeblieben, ärgerte sich Mayer. Die Weihnachtsaktion des Vereins mit dem Posaunenchor an der Peterskirche wird dagegen stattfinden, am 10. Dezember um 16.30 Uhr.

Im kommenden Jahr wird der Verein den traditionellen Pflänzeltag in neuem Gewand veranstalten. Es sei immer schwieriger geworden, ausreichend Anbieter zu finden, wenn das Thema der Frühjahrsveranstaltung auf Pflanzen beschränkt sei, erläuterte Mayer. "Unter dem Titel Weinheimer Frühling sind wir breiter aufgestellt", sagte er. Von Mai an wird die Veranstaltungsreihe "Musik am Windeckplatz" in der Innenstadt wieder aufgenommen. Die im September wegen schlechten Wetters entfallene Veranstaltung wird am 5. November nachgeholt, informierte in diesem Zusammenhang der Pressesprecher der Stadt Weinheim, Roland Kern. ...