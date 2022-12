Leser beziehungsweise Köche erwartet im Buch eine Mischung aus Delikatessen aus aller Welt, aber auch traditionelle Rezepte. Oder anders gesagt: Allerlei Leckeres vom syrischen Moussaka bis hin zu "Walters Worschtsupp". Auch einige gut gehütete Geheimnisse hat Sabine Geschwill in ihrer über einjährigen Arbeit an dem Kochbuch gelüftet: so etwa die Rezepte für das traditionelle Kerwe-Essen des Sängerbundes Germania, die Steinpilzcremesuppe, die die Leichtathleten des TV Eppelheim jahrelang an der Kerwe servierten oder die legendäre Erbsensuppe der evangelischen Kirchengemeinde. Und auch Eppelheimer "Promis" wie das Huub Dutch Duo verraten, was bei ihnen auf den Tisch kommt. Ergänzt wird jedes Rezept von einem Foto des Rezeptgebers und der Möglichkeit, das Rezept zu bewerten – stilecht illustriert mit dem "Eppler Stallhasen" – und oft ergänzt durch "Lesefutter" der seit über 25 Jahren für die RNZ tätigen Journalistin.

Als Rezeptgeber fungieren wie schon beim Vorgänger-Buch über 100 Eppelheimer selbst. Ihnen hat Geschwill in Töpfe und Pfannen geschaut und ihre Lieblingsrezepte fotografiert und aufgeschrieben. Vertreten sind Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene. "Und in besonderem Maße Menschen, deren Herz für Eppelheim schlägt, die aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken sind", sagt Geschwill über die Auswahl ihrer Gesprächspartner. Ihre Beweggründe: "Mir geht es um Wertschätzung und Respekt – und darum zu zeigen, was sie für die Stadt leisten." Etwas für die Stadt leisten ist derweil auch die Devise für Geschwill selbst. Das Buch hat sie in ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt wie schon beim Vorgänger der IG Vereine und dem Eppelheimer Ehrenamt zugute.

Von Sabrina Lehr

Eppelheim. Sie hat es wieder getan: Pünktlich zum Weihnachtsfest hat RNZ-Autorin Sabine Geschwill ihr zweites Buch veröffentlicht. "Eppelheim kocht!" folgt auf ihr Erstlingswerk "Eppelheim backt!". Das Kochbuch ist erneut eine Liebeserklärung an Geschwills Heimatstadt und setzt deren engagierten Bürgern ein kulinarisch-literarisches Denkmal.

320 Seiten dick und 1,4 Kilogramm schwer ist "Eppelheim kocht!". 160 Rezepte hat Geschwill darin zusammengetragen und in sechs Kategorien aufbereitet – von "Feinem vorab" über "Es muss nicht immer Fleisch sein" bis hin zu "Süßem Glück". Von "Vitaminen mit Geschmack" über "Stärkung aus dem Suppentopf" bis "Fisch, Fleisch und Beilagen".

Als Rezeptgeber fungieren wie schon beim Vorgänger-Buch über 100 Eppelheimer selbst. Ihnen hat Geschwill in Töpfe und Pfannen geschaut und ihre Lieblingsrezepte fotografiert und aufgeschrieben. Vertreten sind Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene. "Und in besonderem Maße Menschen, deren Herz für Eppelheim schlägt, die aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken sind", sagt Geschwill über die Auswahl ihrer Gesprächspartner. Ihre Beweggründe: "Mir geht es um Wertschätzung und Respekt – und darum zu zeigen, was sie für die Stadt leisten." Etwas für die Stadt leisten ist derweil auch die Devise für Geschwill selbst. Das Buch hat sie in ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt wie schon beim Vorgänger der IG Vereine und dem Eppelheimer Ehrenamt zugute.

Leser beziehungsweise Köche erwartet im Buch eine Mischung aus Delikatessen aus aller Welt, aber auch traditionelle Rezepte. Oder anders gesagt: Allerlei Leckeres vom syrischen Moussaka bis hin zu "Walters Worschtsupp". Auch einige gut gehütete Geheimnisse hat Sabine Geschwill in ihrer über einjährigen Arbeit an dem Kochbuch gelüftet: so etwa die Rezepte für das traditionelle Kerwe-Essen des Sängerbundes Germania, die Steinpilzcremesuppe, die die Leichtathleten des TV Eppelheim jahrelang an der Kerwe servierten oder die legendäre Erbsensuppe der evangelischen Kirchengemeinde. Und auch Eppelheimer "Promis" wie das Huub Dutch Duo verraten, was bei ihnen auf den Tisch kommt. Ergänzt wird jedes Rezept von einem Foto des Rezeptgebers und der Möglichkeit, das Rezept zu bewerten – stilecht illustriert mit dem "Eppler Stallhasen" – und oft ergänzt durch "Lesefutter" der seit über 25 Jahren für die RNZ tätigen Journalistin.

Zu ihrem zweiten Buch angeregt haben Geschwill derweil bereits beim Einholen der Rezepte für "Eppelheim backt!" zahlreiche Menschen, die sich eine Sammlung von Kochrezepten wünschten. Da liegt eine Frage nun auf der Hand: Wird es noch ein drittes Eppelheim-Buch aus Geschwills Feder geben? "Tatsächlich hätte ich Ideen für ein drittes Buch für die ,kleine kulinarische Eppelheim-Buchreihe", sagt Geschwill und verrät: "Ich könnte mir vorstellen, dass es den Titel ,Eppelheim feiert!’ tragen könnte." Allzu schnell sei das aber nicht denkbar: "Dazu brauche ich mehr zeitlichen Vorlauf."

Info: Erhältlich ist "Eppelheim kocht!" im Eppelheimer Buchladen, im Reformhaus Budjan, in der Aral-Tankstelle Sammet, bei Schedwill Schönheitspflege sowie im Leimener Grafikbüro "Druckbar". Bestellungen nehmen zudem Sabine Geschwill selbst unter Telefon 0 62 21 / 76 78 99 und Thomas Hübler per E-Mail an vereinssprecher@gmail.com entgegen.