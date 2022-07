Damit, dass "Rund ums Schloss" wegen des Ortsjubiläums um eine Woche nach hinten verschoben werden soll, war CDU-Altgemeinderat Walter Köhler unzufrieden. Jeder in der Umgebung wisse, dass "Rund ums Schloss" immer am zweiten Wochenende im Juli stattfinde. Rathausmitarbeiterin Andrea Ried argumentierte daraufhin mit dem Zeltaufbau. Das Zelt für rund 1500 Personen soll zwei ...

Edingen-Neckarhausen. Die Neckarhäuser Fähre, die Grafen von Oberndorff, die Schiffsreiterei und die Berufsfischerei – das sind ganz typische Neckarhäuser Alleinstellungsmerkmale, die sich thematisch möglichst im Festumzug zum 1250. Ortsjubiläum am 23. April 2023 widerspiegeln sollen. Zur Vorbereitung des Umzugs in Neckarhausen traf man sich nun in der Eduard-Schläfer-Halle.

Von Nicoline Pilz

Damit, dass "Rund ums Schloss" wegen des Ortsjubiläums um eine Woche nach hinten verschoben werden soll, war CDU-Altgemeinderat Walter Köhler unzufrieden. Jeder in der Umgebung wisse, dass "Rund ums Schloss" immer am zweiten Wochenende im Juli stattfinde. Rathausmitarbeiterin Andrea Ried argumentierte daraufhin mit dem Zeltaufbau. Das Zelt für rund 1500 Personen soll zwei Wochen stehen bleiben: beginnend mit "Rund ums Schloss", daraufhin die Festwoche zum Ortsjubiläum und anschließend noch die Partnerschaftsfeierlichkeiten. Es sei geplant, das Zelt täglich "vielfältig" zu bespielen, auch wenn es sicher nicht immer ganz voll werde, erklärte Wacke und schnitt die Frage der Bewirtung an. Er erklärte, für die Gemeinde sei es einfacher, für alle Veranstaltungen einen Dienstleister für Speisen und Getränke zu engagieren. Einige Vereine wie der FC Viktoria würden sich aber gerne einklinken, um nach den Corona-Jahren Einnahmen zu generieren.

Es sei schwer, nach "Rund ums Schloss" noch Helfer zu gewinnen, betonte Tobias Hertel, Vorsitzender des FC Viktoria. Eine mehrtägige Pause nach "Rund ums Schloss" wäre besser, damit die Helfer verschnaufen könnten. "Ich habe verstanden, dass es für euch leichter ist, wenn ’Rund ums Schloss’ eine Woche früher ist", zeigte Wacker Verständnis. Der Termin soll noch einmal im Lenkungsausschuss eine Runde drehen. Bis dahin hofft das Rathaus auf Nachmeldungen, welcher Verein oder welche Einrichtung sich am Festumzug 2023 beteiligt.