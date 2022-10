Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Ich bin ein Macher", sagt Holger Vier von sich. Der Ladenburger will in der Nachbargemeinde Bürgermeister werden, von ungefähr kommt das aber nicht. Vier ist in Edingen-Neckarhausen aufgewachsen und lebte dort mehr als 40 Jahre lang. Seine Mutter und seine Schwiegereltern wohnen in der Doppelgemeinde. "Wir wollten Familie und