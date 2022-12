Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Es ist unser 13. Kinderweihnachtsmarkt. Ich bin glücklich, dass nach dreijähriger Pause unser Markt wieder stattfinden kann", freute sich der ursprüngliche Initiator der Veranstaltung, Hermann Ungerer. Nach der coronabedingten Zwangspause sorgte der Kinderweihnachtsmarkt mit seiner "Stammbelegschaft", neuen Teilnehmern und mit einem abwechslungsreichen Programm für einen stimmungsvollen zweiten Adventssonntag, an dem ein ganz besonderes "Türchen" im vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender der Gemeinde geöffnet wurde.

Das romantische Buden- und Zeltdorf im Schlosshof erstrahlte im Lichterglanz, als Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold den Kinderweihnachtsmarkt eröffnete. Er dankte der Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN) für die Organisation des stimmungsvollen Freiluft-Events und würdigte das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. Laut Herold ist der Kinderweihnachtsmarkt ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. "Eine gelungene Veranstaltung, ich freue mich darauf, wenn ich den Kinderweihnachtsmarkt im kommenden Jahr eröffnen darf", ließ der künftige Bürgermeister Florian König beim Rundgang wissen.

Für den schwungvollen musikalischen Auftakt auf der Schloss-Terrasse hatte Tamara Pusch gesorgt. Sie stimmte ihre kleinen und großen Fans musikalisch auf die Vorweihnachtszeit ein, bevor dann ein flottes Weihnachtslieder-Medley folgte, das in dem Winter-Weihnachtswunsch gipfelte "Let it Snow" (Lass es schneien!). Weihnachtliches und Winterliches war auch von einigen jungen Solisten des Jugendblasorchesters "Windstärke 08" der Musikvereinigung Neckarhausen zu hören.

Nachdem man dem Weihnachtsmann bereits nach Noten seine Reverenz erwiesen hatte, kam der gute Mann, der eine verdächtige Ähnlichkeit mit Stephan Kraus-Vierling aufwies, von "drauß' vom Walde" her und stand auf seiner Schlussetappe sogar unter Polizeischutz. Als "Freund und Helfer" bahnte ihm Polizeioberkommissar Alexander Maier vom Edinger Polizeiposten mit seinem Einsatzfahrzeug den Weg. Als himmlischer Botschafter auf irdischer Mission ließ der Rauschebart die Buben und Mädchen gern in den mit Äpfeln und Mandarinen gefüllten Krabbelsack greifen.

Mehr als "Äpfel, Nuss und Mandelkern" hatten die Jugendfeuerwehr, die Musikvereinigung, die Kleinkinderförderung Vogelnest, der Förderverein der Graf-von-Oberndorff-Schule, die IG Partnerschaft, der TV Neckarhausen und die DJK/Fortuna zu bieten. Zudem luden die Turner zum beliebten weihnachtlichen Basteln in die ehemals gräfliche Orangerie ein. Der warme Ort ...