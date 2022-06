Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Es ist viel zu heiß", stöhnten Mitwirkende ebenso wie Besucher am Aktionstag "Lebendiger Neckar". Was den Besucherandrang betrifft, war es auch schon "lebendiger" am Fluss. Die Anzahl von Radlern und Wanderern auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortsteilen hielt sich in Grenzen. Und selbst auf der Fähre fand sich noch ein