Im Fall vom Sonntag habe am Boden keine Gefahr bestanden, "aber Leichtflieger oder Flugzeuge sollten so einen Bereich in jedem Fall meiden", ...

Aber sowohl das Foto von Jürgen Wimmer als auch die Aufnahme von Stephan Lohr reichen Manig nicht hin, um von einem Tornado zu sprechen. Diese seien hierzulande ohnehin nicht vergleichbar etwa mit den Wirbelstürmen in den Vereinigten Staaten.

Diese Phänomene häuften sich in den letzten Jahren. Dies könne einerseits die bekannten klimatischen Ursachen haben, aber auch daran liegen, dass immer mehr Menschen über Kameras und fotofähige Handys verfügen. So liegen einfach mehr dokumentierte Ereignisse vor.

Die Rotation muss dabei nicht optisch durch einen "Wolkenschlauch" erkennbar sein. Sind erste Verwirbelungen oder gar Schäden am Boden wahrnehmbar, handelt es sich um einen richtigen Wirbelsturm, den Tornado.

Bezeichnet der Begriff "Fractus" lediglich unregelmäßige, zerrissen aussehende Schlechtwetterwolken, kennzeichnet die "Funnel-Cloud" im Unterschied zu einem Tornado nicht den kompletten Wolkenwirbel, sondern nur dessen sichtbaren Teil. Der Wirbel selbst setzt sich unterhalb der Trichterwolke nach unten fort und kann in einen Tornado übergehen.

Auf Nachfrage ergänzt Manig allerdings, dass bei den an dieser Stelle registrierten zwei stärkeren Schauern denkbar sei, dass eine "Funnel Cloud" (Trichterwolke) eine Art Vorstufe zu einem Tornado dargestellt haben könnte. Die Meteorologen sprechen allerdings erst dann von einem Wirbelsturm (Tornado), wenn sich die Windhose erkennbar dreht und vor allem von den Wolken bis zum Erdboden reicht.

"Ich habe mir eben die Daten unseres Wetterradars zum fraglichen Zeitpunkt in Ihrer Region angesehen. Es waren zu diesem Zeitpunkt kleinere Schauer unterwegs, aber nichts, was auf einen Tornado hinweisen könnte", schrieb am Montag der DWD-Sprecher Rüdiger Manig. "Einen Tornado würde ich ausschließen. Für mich sieht es nach einer turbulenten Fractus-Wolke aus", bestätigt auch Manig die Aussage eines Kollegen vom DWD-Sonntagsdienst.

Dossenheim/Offenbach (fhs) Noch mehr Leute haben die Windhose gesehen, die am Sonntag Leser Jürgen Wimmer fotografiert unter Gewitterwolken über der Rheinebene fotografiert und der RNZ geschickt hatte. Der Deutsche Wetterdienst bleibt jedoch bei der Auffassung, dass diese um die Mittagszeit kurz sichtbare Fractus-Wolke kein Tornado gewesen sein kann.

Dossenheim/Offenbach (fhs) Noch mehr Leute haben die Windhose gesehen, die am Sonntag Leser Jürgen Wimmer fotografiert unter Gewitterwolken über der Rheinebene fotografiert und der RNZ geschickt hatte. Der Deutsche Wetterdienst bleibt jedoch bei der Auffassung, dass diese um die Mittagszeit kurz sichtbare Fractus-Wolke kein Tornado gewesen sein kann.

"Ich habe mir eben die Daten unseres Wetterradars zum fraglichen Zeitpunkt in Ihrer Region angesehen. Es waren zu diesem Zeitpunkt kleinere Schauer unterwegs, aber nichts, was auf einen Tornado hinweisen könnte", schrieb am Montag der DWD-Sprecher Rüdiger Manig. "Einen Tornado würde ich ausschließen. Für mich sieht es nach einer turbulenten Fractus-Wolke aus", bestätigt auch Manig die Aussage eines Kollegen vom DWD-Sonntagsdienst.

Auf Nachfrage ergänzt Manig allerdings, dass bei den an dieser Stelle registrierten zwei stärkeren Schauern denkbar sei, dass eine "Funnel Cloud" (Trichterwolke) eine Art Vorstufe zu einem Tornado dargestellt haben könnte. Die Meteorologen sprechen allerdings erst dann von einem Wirbelsturm (Tornado), wenn sich die Windhose erkennbar dreht und vor allem von den Wolken bis zum Erdboden reicht.

Die Meteorologen sprechen erst dann von einem Wirbelsturm oder Tornado, wenn sich die Windhose dreht und von den Wolken bis zum Erdboden reicht. ​Foto: Stephan Lohr

Bezeichnet der Begriff "Fractus" lediglich unregelmäßige, zerrissen aussehende Schlechtwetterwolken, kennzeichnet die "Funnel-Cloud" im Unterschied zu einem Tornado nicht den kompletten Wolkenwirbel, sondern nur dessen sichtbaren Teil. Der Wirbel selbst setzt sich unterhalb der Trichterwolke nach unten fort und kann in einen Tornado übergehen.

Die Rotation muss dabei nicht optisch durch einen "Wolkenschlauch" erkennbar sein. Sind erste Verwirbelungen oder gar Schäden am Boden wahrnehmbar, handelt es sich um einen richtigen Wirbelsturm, den Tornado.

Diese Phänomene häuften sich in den letzten Jahren. Dies könne einerseits die bekannten klimatischen Ursachen haben, aber auch daran liegen, dass immer mehr Menschen über Kameras und fotofähige Handys verfügen. So liegen einfach mehr dokumentierte Ereignisse vor.

Aber sowohl das Foto von Jürgen Wimmer als auch die Aufnahme von Stephan Lohr reichen Manig nicht hin, um von einem Tornado zu sprechen. Diese seien hierzulande ohnehin nicht vergleichbar etwa mit den Wirbelstürmen in den Vereinigten Staaten.

Im Fall vom Sonntag habe am Boden keine Gefahr bestanden, "aber Leichtflieger oder Flugzeuge sollten so einen Bereich in jedem Fall meiden", erklärt Manig. Von dieser Sonntagswindhose hat auch Michaela Söhner eine Aufnahme auf Facebook gepostet.

Dass eine Windhose auch auf begrenztem Raum Schaden anrichten kann, hatte "Funnel-Cloud"-Fotograf Lohr vor etwa einem Jahrzehnt selbst in seinem Garten im nahen Handschuhsheim erlebt. Dort sei eine Windhose in einem gerade mal zehn Meter breiten Streifen durchfegt, habe Zwetschgenbäume verdreht und Äste abgerissen. "Und direkt nebenan ist gar nichts passiert". Lohr sagt, er nehme häufig Wolkenbilder auf, "aber das habe ich so noch nie gesehen."

Update: Montag, 12. September 2022, 18.15 Uhr

Foto: Jürgen Wimmer

War das wirklich ein Tornado?

Dossenheim. (fhs) War das wirklich ein Tornado? Jürgen Wimmer hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr vom oberen Ortsteil Dossenheims in Richtung Südwest/Schwabenheim diese Aufnahme gemacht. Er sah, dass der Schlauch unter der Regenwolke in drehender Bewegung war, den Boden aber nicht berührte.

Die Nachfrage bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und DRK im Rhein-Neckar-Kreis ergab, dass dort am Sonntag keinerlei Meldungen über ein besonderes Wetterphänomen eingegangen sind. Es sei nichts bekannt von einem Wirbelsturm oder gar etwaigen Sturmschäden.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Video War das wirklich ein Tornado über Dossenheim? von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Auch dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach liegt keine Tornado-Notiz vor. Marcel Schmid vom DWD verweist jedoch auf "Fractus-Wolken". Sie entstehen unter anderem im Bereich von Schauern an der Unterkante der Bewölkung und ändern sich schnell in Form und Ausdehnung.

Dieses Wetterphänomen ähnele im Ansatz einem Tornado, habe damit aber nicht viel gemeinsam. "Fractus"-Wolken zeugten lediglich davon, dass Bewegung in der Atmosphäre herrscht – in einem Schauer sei diese wahrlich selbsterklärend, so Schmid. Im vorliegenden Fall halte er nach Blick auf die Aufnahme einen Tornado für ausgeschlossen.

Schmid: "Es trat zwar in diesem Zeitraum kleinräumig ein Regenschauer auf, aber die Voraussetzungen für einen Tornado waren nicht gegeben, da hierfür die Rahmenbedingungen nicht vorlagen."