Dossenheim. (bmi) Am heutigen Mittwochmorgen brannten die Straßenlaternen verstärkt im Oberdorf lichterloh, am Mittwochnachmittag dann im Bereich unterhalb der Bundesstraße B3. Teils bei Sonnenschein und in Zeiten, in denen das Land über die Energiekrise stöhnt.

War es eine Störung oder was hatte es mit den leuchtenden Laternen bei Tage auf sich?

"Die Straßenbeleuchtung war heute aufgrund von Wartungsarbeiten der Netze BW länger in Betrieb", hieß es auf RNZ-Nachfrage aus dem Rathaus. Zwischenzeitlich seien die Arbeiten beendet.