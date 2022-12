Dossenheim. (bmi) Feuer an einem Mehrfamilienhauses hat am Freitag gegen 18 Uhr für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in der Bergstraße westlich der Bundesstraße B3 gesorgt. "Bei unserem Eintreffen stand der Balkon im ersten Obergeschoss in Vollbrand", berichtete Dossenheims Kommandant Stefan Wieder der RNZ.

Die Dossenheimer und Schriesheimer Wehr brachte das Feuer von außen mit einem C-Rohr und ein zweiter Trupp unter Atemschutz von innen nach 15 Minuten unter Kontrolle.

So wurde ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert, auch wenn laut Wieder die Balkontür zerborsten und das Feuer bereits in den Dachfirst gezogen war.

Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro. Verletzte gab es keine.

Die Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause, ihre Unterbringung wird privat organisiert.

Auch das ältere Ehepaar aus dem Erdgeschoss hatte das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Update: Freitag, 30. Dezember 2022, 20.08 Uhr