Eingangs bedankte Widder sich nicht nur bei allen Unterstützern, sondern gerade bei der Gemeinde: Es sei "besonders wertvoll" gewesen, den "Herbst" in den letzten, sehr schwierigen Jahren möglich zu machen, ein wichtiger Impuls für Kunst und Kultur, ein Beitrag, dass kulturelle Angebote auch weiterhin fortbestehen. Zurzeit, da kaum Corona-Einschränkungen gelten, wollten viele, die öffentliche Hand, Unternehmen oder auch Privatleute, ebenfalls Kunstschaffende fördern – eine Konkurrenzsituation entstehe. So gab Widder Einblicke in die Herausforderungen eines Veranstaltungsorganisators. Eine Band beispielsweise erreichten gegenwärtig viele Angebote, sie müsse sich also entscheiden. Darüber hinaus hätten einige Musikerinnen und Musiker sich in der Krise ein anderes Standbein gesucht und machten Musik nur noch nebenher, seien womöglich in mehreren Formationen aktiv und damit nicht mehr so oft verfügbar wie früher. Und es gehe nicht nur um die Personen auf der Bühne, sondern auch die dahinter, etwa Verantwortliche für Licht- und Tontechnik: "Auch da herrscht gerade ein spürbarer Mangel."

Von Sebastian Lerche

Dielheim. Zum sechsten Mal findet die Reihe nun statt, selbst die Coronakrise konnte sie nicht stoppen: Vom 9. bis 23. September erwarten Konzerte, Picknick, Theater, Flohmarkt, US-Oldtimer-Treffen und mehr die Besucherinnen und Besucher in Dielheim, Horrenberg und Balzfeld. "Der ,Dielheimer Herbst’ hat wieder ein pickepackevolles Programm", verspricht Organisator Andy Widder. Er, Edgar Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz und Bürgermeister Thomas Glasbrenner machten im Pressegespräch Lust auf die 14 Veranstaltungen.

Das ändere sich wieder, wenn sich wieder mehr Gelegenheiten zu Auftritten bieten, regelmäßig und verlässlich. Daher hoffte Widder, dass der "Dielheimer Herbst" auch Inspiration und Motivation für viele weitere kulturelle Veranstaltungen wird.

Bürgermeister Glasbrenner zeigte sich froh, dass der "Herbst" wieder stattfindet, lobte Organisationsteam, Veranstaltende und Künstlerinnen und Künstler, außerdem dankte er allen Unterstützern, gerade auch den Teams von Gemeindeverwaltung und Bauhof. Er gab Berlinghof recht, der betonte: "Wir wollen Kultur leben."

"Eine gute Mischung aus Bewährtem und Neuem", versprach Widder. Den Auftakt macht ein Grillfest im Kaffeestadl vom Obsthof Freudensprung am Freitag, 9. September. Für Musik sorgt Stephan "Sten" Krauss. Der traditionelle Flohmarkt auf dem Parkplatz des Norma-Markts in Horrenberg findet am Samstag, 10. September, statt. Zirka 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, die Anmeldung ist noch bis 8. September möglich. Zum "Türkischen Abend" lädt das "Dielema Kebaphaus" am Samstag, 10. September, ein. Mediterrane Klänge, begleitet von Bauchtanz, erwarten die Besucherinnen und Besucher. Das US-Oldtimertreffen "Balzfeld Classics" findet am Sonntag, 11. September, auf dem Balzfelder Sportplatz statt. Für Musik sorgt das Mannheimer Rockabilly-Trio "The Flames". Als "ein Highlight und sehr exklusiv" pries Widder die "Gipsy Dukes" an: Begleitet von Tanzvorführungen treten am Dienstag, 13. September, drei Sänger auf, die man bereits von den "Gipsy Kings" kennt, die wiederum mit Hits wie "Bamboleo" oder "Volare" berühmt wurden.

An der Naturtribüne im Dielheimer Sportpark ist am Donnerstag, 15. September, die Band "Cool Breeze" zu Gast. Das Restaurant "La Molisana" bietet am Freitag, 16. September, einen "Italienischen Abend" an. Passende Lieder singt Mario Ansaldo aus Sizilien.

"Boule und Baguette" heißt es wieder beim französischen Nachmittag am Samstag, 17. September. Mit den Fachleuten der Boule-Freunde Malsch können Interessierte am "Theater im Bahnhof" die Kugeln rollen lassen. Ein "Deutsch-Ukrainisches Freundschaftsfest" steigt am Samstag, 17. September im katholischen Pfarrzentrum und im Pfarrgarten. Es beginnt mit einer internen Feier für all die Patenfamilien, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, am Abend öffnet es sich für alle Interessierten, fürs leibliche Wohl wird gesorgt, es gibt ein Kinderprogramm, Unterhaltung und Musik.

Eine bunte Sause mit jeder Menge Spaß für Kinder wartet beim Schillerstraßenfest am Sonntag, 18. September. Das Trio "Moonlight Lounge" tritt an der Naturtribüne im Dielheimer Sportpark am Mittwoch, 21. September, auf. Und tags darauf, am Donnerstag, 22. September, ist Sänger und Songschreiber Olli Roth dort zu Gast. Die "Schlagabänd", ein Ensemble der Musikschule Horrenberg-Dielheim aus Musizierenden mit und ohne Behinderung gibt am Freitag, 23. September, ein Konzert beim "Haus Schönblick" im Unterhof. Und schließlich treten "Uwe Janssen & Band" am Freitag, 23. September, am "Hirschbuckl" auf.

Info: www.dielheimer-herbst.de.