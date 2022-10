Von Christina Schäfer

Weinheim. Wer vergessen hat, wie es ist in einem Club, in stickiger Luft und Hitze, den holt die Erinnerung am Samstagabend im "Café Central" ein. Auf der Bühne steht Gil Ofarim in rotes Licht getaucht, ein Handtuch um die Schultern, die Haare nassgeschwitzt. In den Reihen vor ihm gibt es kaum noch Sauerstoff.

Es ist der Beginn der Zugaben, es