Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Sieben Kandidierende für das Amt des Bürgermeisters in der Doppelgemeinde stellten sich beim RNZ-Wahlforum am Dienstag den Fragen von Moderatorin Katharina Schröder und denen, die Zuschauer zuvor eingereicht hatten. In der Eduard-Schläfer-Halle kamen die Kandidierenden Aleksandra Janson, Gerd Wolf, Holger Vier, Ramon Schürle, Klaus Merkle, Ulf Wacker und Florian König aufs Podium.

Sie hatten Gelegenheit, sich und ihre Schwerpunkte vorzustellen, aber das war schon die erste Herausforderung des Abends: Innerhalb von vier Minuten mussten sie ihre Anliegen auf den Punkt bringen. Danach bezogen die Bewerber Stellung zu den großen Themen im Ort, etwa Wohnraum oder Hilfeleistungszentrum. Aber es ging auch um ganz praktische Fragen aus dem Alltag eines Bürgermeisters. Und die Kandidierenden verrieten den Zuschauern des Forums, wer lieber süß und wer salzig nascht.